Утренняя гроза оставила без света несколько тысяч жителей Луганщины



«В результате аварийных отключений линий электропередачи, вызванных грозой и ливнем, были обесточены: 1947 абонентов в Кировске, 1427 абонентов в Славяносербском районе и 941 абонент в Брянке.»

Ранее Луганский Центр гидрометеорологии предупреждал о грозе ночью и утром 16 июня в Луганске и некоторых районах области. Происшествия - Сегодня, 09:57 199 Более 4,3 тыс. абонентов остались без электроснабжения в нескольких регионах Республики из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ЛНР.«В результате аварийных отключений линий электропередачи, вызванных грозой и ливнем, были обесточены: 1947 абонентов в Кировске, 1427 абонентов в Славяносербском районе и 941 абонент в Брянке.»Ранее Луганский Центр гидрометеорологии предупреждал о грозе ночью и утром 16 июня в Луганске и некоторых районах области. Происшествия - Сегодня, 09:57 199

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