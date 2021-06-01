Что Запад хочет от России, кроме звездюлей?

Знаете, чем отличается родитель от педагога? Родитель любит, а педагог воспитывает. Какое же отношение имеет этот факт к политике, спросите вы. Да самый прямой.Любить означает принимать поведение кого-вЂ‹то как желательное вне всяких условий (все прощать).Воспитывать означает поощрять желательное поведение и наказывать за плохое.Ээээ, но педагог тоже любит ученика, парируете вы.Да, любит. Если тот себя плохо ведет, наказывает сам или сваливает наказание на родителя. Поэтому часто дети обожают своих учителей - вместо них наказание и плохие эмоции от него у детей связаны с родителями,а учитель - с положительными эмоциями. Да и редкий учитель всех учеников спасет в критической ситуации, при которой ученик сам в ней виноват (преступление), в отличие от родителя.Итак, как же это связано политикой?Каковой должна быть информация, которую нужно доносить до того, чье поведение мы хотим скорректировать?Лучший пример этого - отношение России к своим сателлитам и тот результат, который она получает практически всегда.Россия всем своим поведением показывает отношение не педагога (корректора поведения в нужную ей сторону), а родителя."Русские своих не бросают" - этот мем знают все. При этом воспринимают его по-вЂ‹своему. Русские-вЂ‹то имеют в виду "своих", то есть "родственников", "братьев", которые тоже безоговорочно поддерживают самих русских, а "не-вЂ‹русские" имеют в виду, что, если они толерантны к русским, то русские уже должны быть им благодарны и считать их своими - вот это и есть причина недопонимания в отношениях России и ее "союзников".Армения и иже - не партнеры и не союзники России, а вечные дети, избалованные, севшие на шею и свесившие ножки, которые считают, что родитель им должен все, плевать, как он это все достанет, а они ему - ничего. Смогли бы они сесть на шею педагогу? Нет, конечно. Потому что педагогу на шее лишняя попа не нужна. Потому что педагог бы сразу и на пальцах объяснил, на каких условиях можно с ним союзничать.Заметьте, что мама будет предлагать вкусный пирожок ребенку просто потому, что тот пробегает мимо, ни за что, как бы, независимо от того, голоден тот или нет, и даже впихивать в него эти пирожки. Учитель же ставит отличную отметку за отлично выполненное задание и двойку за его отсутствие.Если давать "пряники" "ни за что", то у человека не будет вырабатываться реакция на них как на ценность, которую нужно заслужить. Он будет считать это само собой разумеющимся. Именно поэтому и появляется "Россия должна", потому что слишком часто она бесплатно строит заводы, школы и т.д., не требуя взамен ничего и даже не высказывая пожеланий, надеясь на ответную "любовь". Это бесполезно. Такое может оценить человек, у которого нет ничего. Но, если человеку давать все всю его жизнь, а потом не дать, он возмутится. Поэтому жители стран, вступавших в СССР, понимали, что они получают и ценили это. А у их детей и внуков-правнуков уже аналогичных запросов не было, они получили те же "ништяки", не отдав взамен того, что отдали их предки (преданность, упорный труд и т.д.).Бывшие республики СССР сейчас находятся в роли подростков, которые считают себя взрослыми и все прнимающими лучше, чем родители. Пошли "в жизнть, выросли, захотели все и сразу, а потом оказалось, что без опыта и работу никто не даст. Вернулись к родителям и просят денег или, хлопнув дверью и обвинив во всем родителей, идут прямым ходом в нищету.Итак, если мы не хотим, чтобы нам предъявляли претензии, что мы и кому должны, мы обязаны (!) прямо заявлять о своих планах, намерениях, желаниях, целях, выгоде, которую намереваемся получить в результате этих отношений и ничего не давать "просто так", "по-братски". Иначе нас будут воспринимать только как источник выгоды, не обязывающий ни к каким ответным действиям и от которого можно только требовать.Мы должны показать этот самый пример того, как мы хотим, чтобы изменилось поведение нашего союзника Не своим собственным примером, а информационно.За "правильное" (желательное нам) поведение мы должны наградить союзника, за нежелательное - наказать. Иначе поведение изменить нельзя. Только примером, кнутом и пряником можно заставить кого-то поменять позицию.Кнутами и пряниками могут быть абсолютно не материальные вещи.Чтобы показать, каковыми должны быть эти вещи и как их выбирать, покажем, как НЕ нужно это делать.Эти отношения можно описать следующим образом:По одной дороге идут Первый и Второй.Первый идет, сам по себе. У второго - высшая форма нарциссизма и полное отсутствие эмпатии.Идут, идут...Тут у второго началось обострение. Он начинает гордиться собой в очередной раз и начинает идти, высоко поднимая ноги.Первый посмотрел на него, ничего не сказал, продолжают идти.Второй, поднимая ноги, говорит Первому, чтобы он шел так же.Первый полностью его игнорирует.Второй толкает первого в плечо и говорит, чтобы первый шел так, как он.Первый крякает, но, ничего не говоря, продолжает идти, как шел.Второй ногой толкает ногу Первого, объясняя, как ему хочется, чтобы Первый шел.Первый вздыхает, но не реагирует.Второй срывает с Первого пиджак, отрывает пуговицы...Тут Первый не выдерживает, ставит фингал Второму, связывает ему руки.Некоторое время они идут молча.Затем Первому становится жаль Второго, и он развязывает ему руки.....Тихо идут оба...Через какое-то время у Второго начинается обострение....Узнаете, кто - Первый, а кто - Второй?(Для тех, кто не догадался: Первый - Россия, Второй - Запад с его самомнением, Фингал и связанные руки - война).Очевидно, что они оба пытаются повлиять на поведение друг друга.Кто же же делает ошибку?Второй каждый раз указывает, какое поведение он желает видеть у Первого. Если Первый не меняет свое поведение, Второй повторяет подсказку, каково должно быть поведение Первого, по его мнению. Когда при нескольких попытках Второго Первый не меняет поведения, Второй его наказывает. Но оказывается неправ: выбранное вторым наказание также не меняет поведение Первого, то есть это (по мнению Второго) наказание не является наказанием, по мнению Первого. Своими действиями Второй изменил поведение Первого, но совершенно не так, как хотел. Но, поскольку какое-то время ответной реакции от Первого он не получал, то предположил, что в следующий раз просто не надо срывать пиджак, а остальное может прокатить.Второй в принципе не хочет сдаваться и принять ситуацию, что поведение Первого изменить нельзя, ведь у него отсутствует эмпатия, поэтому он думает, что раз ему самому поднимание ног нравится, то должно нравиться и Первому. Поэтому он просто не понимает, что у него не получится, что Первый сильнее физически или что у него, вообще, могут быть другие взгляды. Но действует он правильно.При этом Первый полностью игнорирует возможность хоть попытаться объяснить Второму, чтобы не лез к нему. Игнорируя все "подсказки" Второго, не давая на них каждый раз ответа, он сам делает ошибку, не дав ни одной подсказки Второму, что он сам от него хочет (чтобы просто отстал). Первый думает, что, раз его самого устраивал "статус-кво", то и незачем менять ситуацию, и Второй должен сам до этого дойти. Но у Второго-то эмпатии нет! Он просто не может понять того, что чувствует Первый!Первый не учел все факторы, которые влияют на поведение Второго, и не сделал подсказок.Они просто не слышат друг друга, не пытаются понять. Один - потому что не может. Второй - потому что не хочет.Если бы Первый в ответ на действия Второго до фингала хотя бы раз сказал "не лезь ко мне, а то двину", Второй бы задумался, стоит ли пытаться еще и еще. Иначе своей безответностью Первый его, фактически, провоцирует на все более активные действия.Итак, "западные партнеры" наглеют не просто так, а как следствие игнорирования Россией их действий. Чем раньше и чем чаще Россия начнет отвечать на "подсказки" запада, объясняя, что не будет им следовать и что "если будете продолжать, то это приведет к..." (в фигуральном смысле), тем больше вероятность того, что Россию не будут "толкать" еще больше. Но "подсказки" должны быть понятными, а не фингалы на 100й раз.которых запад хочет от России, на самом деле, произносятся без ключевого слова "поведение". Добавим его и проанализируем то, что американцам нужно от России на данном этапе.Раньше Россия, скрепя зубы, сносила все нападки и обиды, и планы запада по "битию" России были расписаны, его реакция на такое поведение России в любом случае известна, подробные стратегии операций информационной войны, написанные западом, не нуждались в корректировке именно потому, что реакция России была известна заранее, то есть, просчитываема.Одним словом, информационная кампания запада всегда была "идеальной", не нуждалась в коррекции и "соответствовала сценарию".И тут Россия - внезапно - в полном несоответствии "пункта Х плана запада по очернению России" огрызается. И это вместо того, чтобы молчать и каяться!Ну, например: вдруг взяла - и выслала дипломатов. И попросила своего посла приехать домой. И строго-настрого посоветовала американскому свалить, куда подальше от Москвы. А дальше что? Как далеко Россия может зайти в своих ответках? Непонятно же, не по плану!Или ответила Чехии на хамство. Чехи, воодушевленные тем, что им так ничего и не прилетело за памятник маршалу Коневу, согласились поучаствовать в очередной инфоавантюре запада. Им же что виделось? Прибалты, поляки устраивают всякие русофобские непотребства - и ничего не происходит. Россия не отвечает. Или отвечает, но как-то вяло. Так что мы щас... И вот такой облом чехам получился. Неожиданно? Неожиданно. Непредсказуемо? Даже очень. И больно. Но поздно.Или Навальный. Кто бы мог подумать, что высокоуважаемый за пределами своей родины оппозиционер, которому сама Меркель разрешила в свободное от страданий время режиссировать кино - что режим вот так, запросто, возьмет его тепленьким и посадит? Причем по всем правилам, согласно закону, да еще и как развитие дела их же, западной компании? Не веря глазам своим и не понимвя, что происходит, запад привычно пустил в ход "тяжелую артиллерию" - стадо послов и послиц, которое обычно производит неизгладимое впечатление на любой режим. И такой облом-с! Российские судьи не отреагировали на такой, обычно пугающий, гнев запада! Россия перестала играть в его игру!И что теперь прикажете делать?? НКО созданы, бюджет выделен, персонал обучен, соцсети заряжены, сми прикормлены. И, что? Все - коту под хвост? Как теперь будет дейстаовать Россия? Почему она не оправдывается, как обычно, а целенаправленно и устами всех представителей власти сообшает, что ей... по фиг?Собственно, это и побудило Байдена (назовем эту группу заинтересованных лиц его именем) просить ВВП о встрече.Потому что западу теперь непонятны правила игры. И, извините, ссыкотно. Потому что, если не знаешь, как Россия отреагирует на твой очередной шаг - а, вдруг, одним жестом себе хуже сделаешь?Именно поэтому западу от России нужна стабильность и предсказуемость. Чтобы Россия объяснила, как она теперь будет реагировать и чего ей, собственно, нужно. Вдруг возьмет - и, реально, атакует Прибалтику. Или договорится по-тихому с Китаем. Или у нее подлодок у берегов США больше, чем солдат НАТО в ЕС. Или у нее контракт с инопланетянами. Мало ли что! Страшно и непонятно! Вариантов - масса, и выработать план под каждый из бесконечных возможностей реакции непредсказуемой России - невозможно.Вспомним, чем России, да и всему миру был неудобен Трамп. Непредсказуемостью. Семь пятнмц на неделе. Но все были в тонусе! Он сделал Америку снова грейт хотя бы потому, что все просто с утра молились о том, чтобы президенту США не пришло в голову нажать на кнопку и уничтожить все человечество.Путин его понимал, потому что Трамп все же играл по каким-никаким, но правилам и понимал логику. Бахвалился, выпендривался, но по-бизнесменски строго следовал именно интересам в экономике, которые иногда соприкасались с российскими (уход денег в оффшоры). И россияне всегда умели работать в постоянно меняющизся условиях, в отличие от щапада, котопфй без инструкции и чихнуть не умеет (тем более, в такой совокупности).Итак, американцы сами показали свою "Ахиллесову пяту": боязнь непредсказуемой (незапланированной ими заранее и не просчитанной, насколько это может нанести урон их интересам) реакции России.Если вы думаете, что они - придурки и не понимают, каких отношений Россия хочет с западом, это не так. Все они понимают. Но, поскольку им это неинтересно и они хотят, чтобы Россия действовала так, как это хочется им (изменить поведение России), они "подсказывают" России, что им от нее нужно.В политике ВСЕ пытаются изменить поведение других так, чтобы получить выгоду самим. То есть, все проводят этот самый Прикладной Анализ Поведения.Что в этой ситуации делать России? Соглашаться. Россия тоже хочет предсказуемости от запада. Но соглашаться не сразу. Сначала нужно узнать, "а что мне за это будет"? Какие у меня будут ништяки?И все? Так просто?Ну, вовсе не так просто. Объясните, как можно зафиксировать "предсказуемость"???Определенно, речь будет идти не о "предсказуемости" как таковой, а о реакции России по конкретным вопросам. И за Байдена правильно боятся именео потому, что... Россия непредсказуемо может его... обмануть. Что, кто-то думает, что Россия подпишет документ "о ненападении на Украину"? Или о "разрешении американским нко вести на своей территории прозападную пропаганду"?Поэтому Россия с чистой совестью может наобещать предсказуемость. Хотя бы потому, что Россия и запад по-разному ее понимают. Например, запад хотел бы, чтобы Россия "платила и каялась" в отношении Украины, а Россия предсказуемо хочет, чтобы на Украине не было бандеровского режима. Именно поэтому они очень правильно боятся за Байдена: потому что такой "договор" подписать невозможно, заставить Россию пообещать именно единственно нужную западу реакцию - тоже невозможно.Хотелки запада просчитать нетрудно, он их заявляет постоянно. А, вот, чего в конкретный момент захочет Россия... Вдруг захочет выгнать все западные компании? Или ввести 1% налога для иностранных дивидендов, да вместе с Китаем? Или прекратить работу своего блока на МКС, допустим, "потому, что раскрылось, КТО сделал дырки в российском модуле"? Да мало ли еще что?Так что речь может идти о конкретных вопросах реакции России на определенные хотелки запада. Но позиция России выгодна тем, что она имеет право (1) не отвечать прямо и не подписывать никаких документов, (2) дать один ответ, а потом действовать по-другому.В общем, акции попкорна упадут в цене нескоро.Штатам нечего предложить России. Если без фантазий, типа, завтра США разом отменят все санкции, распустят НАТО, заключат военно-политический и экономический союз с Россией. Нет. США будут действовать в созданной ими же парадигме устройства мира, в которой они "царь горы" с опорой на западных, оккупированных ими прямо или косвенно шестерок по НАТО.А России, в рамках этой же парадигмы устройства мира США, ничего от США и не нужно. Россия научилась выстраивать, где-то подстраивать, а где-то подстраиваться под вектора мировых проессов таким образом, что медленно, но верно, происходит развитие, здоровое развитие без перенапряжений народа, без пузырей в экономике, без надувания показателей.Причем Россия на сегодня добилась уже такого состояния, что США вместе с западом, не могут причинить ни военного ущерба, ни экономического. А чего тогда хотеть России от США? - Новых зон влияния? Но таких, которые могли бы отдать США, просто нет. А даже если бы отдали, например Восточную Европу и Прибалтику, то для России это стало бы тяжелым обременением - их надо кормить, сами-то те системные нищеброды. Но США и не отдадут, хотя бы по причине своей парадигмы гегемонистости. Да и России не надо. По крайней мере сейчас и в ближайшие несколько лет.Украина? - Так там все просто. Пусть гниет дальше в рамках "на Украине все хорошо". Это пока в российских интересах. Пусть перегнивает (в ментальном и экономическом отношениях) от компоста до перегноя, до состояния почвы, то есть до другого качественного состояния вещества нации. А если США попытаются что-то военного учудить с Украиной против России - Украины не будет. Россия будет вынуждена прервать процесс гниения на половине или второй трети необходимого интервала времени. Это, конечно, будут издержки для России. Но не критические, экономика и военная мощь не рухнут, перенапряжения не случится.Весенние учения ВС РФ показали, чтоа) Россия может быстро и без напряга сформировать у границ Украины группировку современных войск с современной техникой более 100 тыс. человекб) Россия готова идти на военное столкновение с западом на Украине, если запад того пожелает. Идти и победить. И готова нести издержки мира после победы. Очевидно, мир будет сформирован таким образом, что издержки будут для России невысоки.А запад готов? Воевать с Россией? Или оставлять, все как есть и нести издержки на содержание киевской части быв. УССР? Когда самим надо деньги из воздуха печатать для своих бюджетников, пенсионеров и так далее, то есть создавать новый государственный долг (пустые деньги - это всегда равно государственный долг)? Создавать долг и печатать деньги не для себя, а для "маленького украинца"? То есть туземца по западным понятиям? Воевать за туземца, умирать за туземца, или содержать туземца. Запад готов?Тем более, что реальный военный вариант скорее всего не потребует прямого вмешательства ВС России, а достаточно корпусов республик Донбасса, которые могут оказаться способными "расти и размножаться". И это будет конфликт внутри Украины в виде "Киев, как прокси запада проигрывает Донбассу, как прокси России".В этом плане у США, как и в целом, но более выпукло, имеется проблема - что делать гегемону, который уже не гегемон, но претендует еще на эту роль. - Вступить в схватку и проиграть, и с позором уйти с пьедестала, или отступить "с гордым видом" типа "не очень-то и надо". Но проблема, что в "гордый вид" при отступлении могут не поверить не только вассалы-союзники-шестерки США, но и половина политикума в самих США. И будут орать "Байден слил!". У Байдена сложная, если не навыполнимая задача - а что делать? Все выходы плохие.В общих интересах Россия - США остаются только технические вопросы взаимодействия против общих или общечеловеческих угроз. Но то такое. На самом деле второстепенное по сравнению с теми проблемами, которые стоят перед США и НАТО-ЕС. Перед тем миллиардом, который был когда-то "золотым", но пооблупился и стал пованивать, в том числе пованивать банкротством. Байден будет встречаться с Путиным как глава и представитель этого миллиарда, который единственный из всех семи миллиардов жителей Земли, для того, чтобы далее поддерживать привычный и еще сравнительно высокий уровень жизни, вынужден создавать триллионные государственные долги в ускоренном темпе и на эти же суммы печатать необеспеченные деньги.Но это далее приведет к обесцениванию как активов запада, так и снижению уровня жизни , к обесцениванию состояний всех от лавочников до олигархов, и в целом госудратсвенных бюджетов, а значит и социалки.И проблема западного миллиарда в том, что и престать печатать и поднимать стоимость кредита тоже уже не могут. Потому что начнут разоряться корпорации, они уже не способны жить при ставке кредита выше 2% учетных ставок ЦБ. Им почти всем. А за ними и бюджетам кирдык. А за этим и социальной стабильности кирдык. А за этим и политической.Был "золотой миллиард", стал миллиард-должник. В предбанкротном состоянии. США-НАТО-ЕС-Япония. И даже пока сравнительно хорошее положение Германии держится только на том, что созданием необеспеченного долга и печатанием под него пустых денег поддерживается спрос на нее продукцию в других странах миллиарда-длжника. Но как только это закночится, а закончится обязательно, то и у Германии те же проблемы.Кирдык западному миллиарду и так, и эдак. И при печатании пустых фантиков далее - от гиперинфлции. И от приостановки печати - от каскадных банкротств. ... Ему бы войнушку устроить, завалить Россию или Китай. А лучше обоих. Раньше так бы и сделали. Да зубов нет. А у России есть, чем выбить имеющиеся гнилые остатки, если дернутся. И они это знают. И потому осознание, что выхода нет. А он нужен, очень нужен. А России нет. Не обязательно. Ничего не подгорает. Можно пока никуда не торопиться. Но почему бы и не поговорить? Вот Путин и поговорит. Может его даже услышат, хотя вида не подадут. Они же гегемоны. Типа. А может, там особо и некому слышать. Тогда не услышат. Но ни так, ни эдак ничего не меняет в протекающих процессах. Все идет, как идет. И будет идти, как определились вектора.Проблема запада - ему надо сломать сложившиеся вектора, но нечем, и нет того, за чей счет это сделать. Надо решать нерешаемые задачи. России ломать ничего не надо, ресурсы на слом тратить не надо, задач нерешаемых решать не надо, доствточно того, что все идет, как идет.Источник 1 Источник 2 Источник 3Сергей Василье