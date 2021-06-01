Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

В Кремле прокомментировали заявление Байдена о перспективах Украины в НАТО

Sergey Сегодня, 12:001Новости
В Кремле прокомментировали заявление Байдена о перспективах Украины в НАТО
Фото: РИА Новости
В Кремле слышали заявления американского лидера Джо Байдена о гипотетической возможности вступления Украины в НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает RT.
«Что касается Украины, мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО», — сказал он в эфире Первого канала.

Песков уточнил, что это новая позиция, ранее таких заявлений не звучало.
«В Москве на неё (позицию. — ред.) обратили внимание в полном объёме», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Байден заявил: Киев должен убедить НАТО, что заслуживает того, чтобы стать членом альянса, и сделать все необходимые для этого шаги.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: