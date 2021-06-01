В Кремле прокомментировали заявление Байдена о перспективах Украины в НАТО

«Что касается Украины, мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО», — сказал он в эфире Первого канала.

«В Москве на неё (позицию. — ред.) обратили внимание в полном объёме», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Фото: РИА НовостиВ Кремле слышали заявления американского лидера Джо Байдена о гипотетической возможности вступления Украины в НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает RT.Песков уточнил, что это новая позиция, ранее таких заявлений не звучало.Ранее Байден заявил: Киев должен убедить НАТО, что заслуживает того, чтобы стать членом альянса, и сделать все необходимые для этого шаги.