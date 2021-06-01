На Луганщине начался ремонт дороги «Сватово-Новочервоное»
В селе Новочервоное Нижнедуванской территориальной громаде начались ремонтные работы дороги местного значения, которые осуществляются при содействии Департамента развития, содержания сети автомобильных дорог, промышленности, транспорта и связи Луганской ОГА за средства областного бюджета.
Об этом сообщает пресс-служба Сватовской РГА.
Всего планируется отремонтировать 5,3 км дороги, которая проходит по центру села Новочервоное и соединяет автодороги близлежащих населенных пунктов района. На сегодня этот участок уже полностью подготовлен ??к укладке асфальта.
По словам подрядной организации, работы будут выполнены в течение 10-15 суток.
«Отныне дорогу Сватово — Новочервоное можно преодолеть за 20 минут, а недавно этот путь составлял около часа», — отметил староста села Алексей Чернявский. Новости Региона - Сегодня, 11:37 167
Об этом сообщает пресс-служба Сватовской РГА.
Всего планируется отремонтировать 5,3 км дороги, которая проходит по центру села Новочервоное и соединяет автодороги близлежащих населенных пунктов района. На сегодня этот участок уже полностью подготовлен ??к укладке асфальта.
По словам подрядной организации, работы будут выполнены в течение 10-15 суток.
«Отныне дорогу Сватово — Новочервоное можно преодолеть за 20 минут, а недавно этот путь составлял около часа», — отметил староста села Алексей Чернявский. Новости Региона - Сегодня, 11:37 167
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