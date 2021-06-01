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Столичный Роспотребнадзор потребовал от компаний привить 60% сотрудников

Sergey Сегодня, 13:3021Новости
Столичный Роспотребнадзор потребовал от компаний привить 60% сотрудников
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Глава московского Роспотребнадзора Елена Андреева поставила руководителям организаций задачу привить 60% сотрудников в кратчайшие сроки. Аналогичное решение приняли в Подмосковье, передает РИА Новости.
К 15 июля — первым уколом, а к 15 августа — вторым, уточняется в сообщениях.
В первую очередь это коснется работников сферы услуг, торговли, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры.
"Эпидемиологическая ситуация в городе расценивается как неблагополучная", — объяснила Андреева.

Мэр столицы Сергей Собянин в свою очередь заявил, что в городе складывается драматическая обстановка: в больницах с COVID-19 находятся более 12 тысяч человек. Он подчеркнул, что вакцинация работающих в сфере услуг в Москве обязательная и призвал отнестись к этому с пониманием.
"Прошу понять правильно и поддержать это крайне тяжелое, непростое, но необходимое и ответственное решение", — сказал градоначальник.

К 1 июля московские власти планируют создать информационную систему, которая позволит контролировать показатели прививочной кампании.
Сейчас привиты около девяти процентов населения России. Цель — 60-70 процентов.

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