Столичный Роспотребнадзор потребовал от компаний привить 60% сотрудников

"Эпидемиологическая ситуация в городе расценивается как неблагополучная", — объяснила Андреева.

"Прошу понять правильно и поддержать это крайне тяжелое, непростое, но необходимое и ответственное решение", — сказал градоначальник.

Фото: © РИА Новости / Константин МихальчевскийГлава московского Роспотребнадзора Елена Андреева поставила руководителям организаций задачу привить 60% сотрудников в кратчайшие сроки. Аналогичное решение приняли в Подмосковье, передает РИА Новости.К 15 июля — первым уколом, а к 15 августа — вторым, уточняется в сообщениях.В первую очередь это коснется работников сферы услуг, торговли, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры.Мэр столицы Сергей Собянин в свою очередь заявил, что в городе складывается драматическая обстановка: в больницах с COVID-19 находятся более 12 тысяч человек. Он подчеркнул, что вакцинация работающих в сфере услуг в Москве обязательная и призвал отнестись к этому с пониманием.К 1 июля московские власти планируют создать информационную систему, которая позволит контролировать показатели прививочной кампании.Сейчас привиты около девяти процентов населения России. Цель — 60-70 процентов.