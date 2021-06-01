Украинка потребовала запретить мову

Фото: © РИА Новости / Андрей ИгловЖительница города Ирпень Киевской области Диана Калеганова предложила запретить украинский язык. Соответствующее фото с подписью девушка, как сообщает ТСН, выложила в Instagram Stories, передает РИА Новости.Подпись с нецензурными выражениями гласила: "Просто я бы запретила украинский язык".В ответ на критику со стороны проукраински настроенных граждан 18-летняя владелица страницы заявила, что от "национализма никому лучше не станет, а вы так и останетесь несчастным людьми".Впоследствии она опубликовала отдельный ролик, принеся извинения тем соотечественникам, которые "топят за украинский язык без национализма, фанатизма и прочее".При этом она подчеркнула, что не собирается оправдываться за свои слова "перед людьми неадекватными", которые начали после скандала распространять ее личные данные и угрожать родителям.