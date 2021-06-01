Эстония обвинила Россию в нарушении воздушной границы

"Два российских самолета Су-35 во вторник без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии в районе острова Хийумаа. Самолеты находились в воздушном пространстве страны менее минуты. Транспондеры у них не были включены, не было планов полета и отсутствовала двусторонняя радиосвязь с авиационной службой Эстонии", - говорится в сообщении.

Фото: © Pixabay / Pixabay/Angelo_GiordanoЭстонские военные утверждают, что два российских самолета Су-35 во вторник якобы нарушили воздушную границу страны, сообщила в среду пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии, передает РИА Новости.В ведомстве также сообщили, что МИД Эстонии вызвал в среду временного поверенного в делах Российской Федерации и передал ему ноту протеста.Российская сторона неоднократно заявляла, что все полеты самолетов РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.