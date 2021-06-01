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Зеленский поставил России условие для открытия на Украине русских школ

root Сегодня, 15:450Новости
Зеленский поставил России условие для открытия на Украине русских школ
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Владимир Зеленский заявил, что русские школы на Украине появятся только в том случае, если в России откроют украинские. Об этом он рассказал в интервью иностранным СМИ, текст которого опубликовала пресс-служба Офиса президента, передает РИА Новости.
"Меня спрашивают: как решить вопрос со школами, с языками? Я говорю – надо просто уважать друг друга, и все будет нормально", – пояснил украинский лидер.

Он подчеркнул, что на Украине работают много частных школ, например, английские, а в будущем появятся венгерские.
"А хотите русскую школу – давайте украинскую школу откроем в Москве, в Санкт-Петербурге, в Тюмени, где много украинцев живет. Это называется "повага", – заключил Зеленский.

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