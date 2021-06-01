На КПВВ «Станица Луганская» предлагают оформить луганскую прописку на месте
В Луганске предупреждают о мошенниках, которые за плату предлагают фальшивые справки о регистрации в ЛНР для пересечения линии соприкосновения через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ).
«На территории Украины действует группа лиц, которая за денежное вознаграждение предоставляет фальшивые документы, якобы выданные управлением миграционной службы Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики для беспрепятственного пересечения пунктов пропуска с территории временно подконтрольной Украине», — говорится в сообщении.
В ходе проверки документов в Луганске были установлены потерпевшие, которые рассказали, что «мошенники посредством социальных сетей, а также интернет-мессенджеров в ходе переписки путем обмана вводили их в заблуждение, заверяя в подлинности предоставляемых документов, после чего указывали номер счета банковской карты, куда надо было перечислить денежные средства».
За услуги мошенники выставляли счет «в размере от 3,5 до 4 тысяч гривен (10 тысяч рублей)». Выполнив требования, потерпевшие в заранее обусловленном месте Луганска получали от курьера документ, который впоследствии при проверке оказывался поддельным и недействительным.
«Следственным управлением МВД ЛНР в отношении лиц, предоставивших гражданам поддельные документы, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 403 Уголовного кодекса (УК) Луганской Народной Республики — «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», — проинформировали в ЦОС.
В правоохранительном ведомстве призвали жителей Республики быть бдительными, напомнив, что документы, касающиеся регистрации по месту пребывания, выдаются исключительно отделами миграционной службы МВД ЛНР.
«Соглашаясь приобрести через Интернет такой документ, вы должны понимать, что он не имеет отношения к органам государственной власти Республики и является поддельным, а его использование для граждан влечет за собой ответственность, предусмотренную частью 3 статьи 403 УК ЛНР — «Использование заведомо подложного документа»
Происшествия - Сегодня, 14:01 773
«На территории Украины действует группа лиц, которая за денежное вознаграждение предоставляет фальшивые документы, якобы выданные управлением миграционной службы Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики для беспрепятственного пересечения пунктов пропуска с территории временно подконтрольной Украине», — говорится в сообщении.
В ходе проверки документов в Луганске были установлены потерпевшие, которые рассказали, что «мошенники посредством социальных сетей, а также интернет-мессенджеров в ходе переписки путем обмана вводили их в заблуждение, заверяя в подлинности предоставляемых документов, после чего указывали номер счета банковской карты, куда надо было перечислить денежные средства».
За услуги мошенники выставляли счет «в размере от 3,5 до 4 тысяч гривен (10 тысяч рублей)». Выполнив требования, потерпевшие в заранее обусловленном месте Луганска получали от курьера документ, который впоследствии при проверке оказывался поддельным и недействительным.
«Следственным управлением МВД ЛНР в отношении лиц, предоставивших гражданам поддельные документы, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 403 Уголовного кодекса (УК) Луганской Народной Республики — «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», — проинформировали в ЦОС.
В правоохранительном ведомстве призвали жителей Республики быть бдительными, напомнив, что документы, касающиеся регистрации по месту пребывания, выдаются исключительно отделами миграционной службы МВД ЛНР.
«Соглашаясь приобрести через Интернет такой документ, вы должны понимать, что он не имеет отношения к органам государственной власти Республики и является поддельным, а его использование для граждан влечет за собой ответственность, предусмотренную частью 3 статьи 403 УК ЛНР — «Использование заведомо подложного документа»
Происшествия - Сегодня, 14:01 773
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