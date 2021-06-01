Новый инвестор погасил часть задолженности перед рабочими АМК
Новый инвестор погасил задолженность по заработной плате за январь и часть февраля перед рабочими Алчевского металлургического комбината. Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов ЛНР Игорь Рябушкин.
«На данный момент всем работникам АМК выплачена задолженность в размере 130% месячного фонда заработной платы. Полностью закрыта задолженность за январь и часть февраля. И как следствие началась выплата профсоюзных взносов», — сказал он.
Глава профсоюза проинформировал, что принял участие в плановой рабочей встрече с членами профсоюза АМК, в ходе которой обсуждались вопросы погашения задолженности по заработной плате и проведения летней оздоровительной кампании для детей работников меткомбината.
«Практически по всем направлениям найдены положительные решения. О положительной динамике ситуации свидетельствует и то, что руководство комбината приняло участие в обсуждении темы об открытии столовой для персонала и выделении на маршрут дополнительного автобуса», — сказал Рябушкин.
Он добавил, что на встрече был рассмотрен еще целый ряд вопросов, «которые будут способствовать оздоровлению общего микроклимата на меткомбинате».
Ранее главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в совместном заявлении сообщили о завершении переговоров с представителями инвестиционной группы, которые должны обеспечить финансирование и развитие металлургических и коксохимических предприятий, находящихся в управлении закрытого акционерного общества (ЗАО) «Внешторгсервис».
Было отмечено, что «новый инвестор принял на себя обязательство обеспечить погашение задолженности работающим сотрудникам предприятий ЗАО «Внешторгсервис» в течение трех месяцев, уволившимся — в течение шести месяцев». Экономика - Сегодня, 11:08 466
«На данный момент всем работникам АМК выплачена задолженность в размере 130% месячного фонда заработной платы. Полностью закрыта задолженность за январь и часть февраля. И как следствие началась выплата профсоюзных взносов», — сказал он.
Глава профсоюза проинформировал, что принял участие в плановой рабочей встрече с членами профсоюза АМК, в ходе которой обсуждались вопросы погашения задолженности по заработной плате и проведения летней оздоровительной кампании для детей работников меткомбината.
«Практически по всем направлениям найдены положительные решения. О положительной динамике ситуации свидетельствует и то, что руководство комбината приняло участие в обсуждении темы об открытии столовой для персонала и выделении на маршрут дополнительного автобуса», — сказал Рябушкин.
Он добавил, что на встрече был рассмотрен еще целый ряд вопросов, «которые будут способствовать оздоровлению общего микроклимата на меткомбинате».
Ранее главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в совместном заявлении сообщили о завершении переговоров с представителями инвестиционной группы, которые должны обеспечить финансирование и развитие металлургических и коксохимических предприятий, находящихся в управлении закрытого акционерного общества (ЗАО) «Внешторгсервис».
Было отмечено, что «новый инвестор принял на себя обязательство обеспечить погашение задолженности работающим сотрудникам предприятий ЗАО «Внешторгсервис» в течение трех месяцев, уволившимся — в течение шести месяцев». Экономика - Сегодня, 11:08 466
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