Началась встреча Путина и Байдена

«Знаю, что у вас длинная поездка, много работы», — сказал Путин, поблагодарив коллегу.

Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена началась. Об этом сообщает «Лента.ру».«Как я уже сказал снаружи, любая встреча лицом к лицу — это полезная встреча», — ответил Байден.Российский президент добавил, что в отношениях Москвы и Вашингтона остается много вопросов, которые требуют обсуждения на высшем уровне. Он понадеялся, что встреча будет продуктивной. Американский политик согласился, что страны хотят определить, по каким вопросам они готовы сотрудничать.Планируется, что стороны обсудят двусторонние отношения, международную повестку, вопросы стратегической стабильности, урегулирование региональных конфликтов, а также сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19.