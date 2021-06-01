Бесплатные тесты на КПВВ в Станице — недостижимая роскошь
Государственная лаборатория обслуживает 100-150 человек в день, когда через КПВВ ежедневно проходят более 2 тысяч.
Бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 на КПВВ «Станица Луганская» проходит даже не каждый 10-й, пересекающий линию соприкосновения. Об этом сообщил менеджер проектов общественной организации «Truth Hounds» Денис Мурза сегодня на пресс-конференции в Киеве, — передает корреспондент интернет-издания «Остров».
«Сейчас пропускная способность государственного пункта тестирования (бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19, — ред.) на КПВВ «Станица Луганская» — около 100-150 людей в день. Через это КПВВ в среднем проходят около двух тысяч людей в день. То есть из тысячи людей, которые проходят на подконтрольную территорию, сдать бесплатный тест на коронавирус могут 100-150 людей», — сообщил он.
Остальные люди, по его словам, вынуждены либо идти на самоизоляцию, либо сдавать платный тест в частной лаборатории за 900-1200 грн.
«Для пенсионеров, которые часто пересекают КПВВ, это сложно», — сказал Денис Мурза.
Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины принял решение об обеспечении бесплатного тестирования на всех контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, а также на админгранице с Крымом. Школа выживания - Сегодня, 15:59 276
Бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 на КПВВ «Станица Луганская» проходит даже не каждый 10-й, пересекающий линию соприкосновения. Об этом сообщил менеджер проектов общественной организации «Truth Hounds» Денис Мурза сегодня на пресс-конференции в Киеве, — передает корреспондент интернет-издания «Остров».
«Сейчас пропускная способность государственного пункта тестирования (бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19, — ред.) на КПВВ «Станица Луганская» — около 100-150 людей в день. Через это КПВВ в среднем проходят около двух тысяч людей в день. То есть из тысячи людей, которые проходят на подконтрольную территорию, сдать бесплатный тест на коронавирус могут 100-150 людей», — сообщил он.
Остальные люди, по его словам, вынуждены либо идти на самоизоляцию, либо сдавать платный тест в частной лаборатории за 900-1200 грн.
«Для пенсионеров, которые часто пересекают КПВВ, это сложно», — сказал Денис Мурза.
Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины принял решение об обеспечении бесплатного тестирования на всех контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, а также на админгранице с Крымом. Школа выживания - Сегодня, 15:59 276
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