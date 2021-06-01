Украина пригрозила создать "самую мощную армию в Европе"

"Вместо того чтобы становиться учеными, технологически развивать свою страну, люди будут думать о том, как защищать семью, дом", — подчеркнул президент Украины.

Фото: ReutersЕсли западные страны прекратят оказывать поддержку Украине в конфликте в Донбассе, Киеву придется создать "самую мощную армию в Европе", чтобы решить проблему самостоятельно. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил в интервью иностранным СМИ, текст которого опубликовала пресс-служба офиса президента, передает РИА Новости.По его словам, речь идет о достижении технического и военного превосходства при помощи человеческого потенциала, однако в этом мало хорошего.Зеленский добавил, что в настоящее время украинский народ гибнет в Донбассе за те же принципы, что отстаивают НАТО и Евросоюз. При этом он предупредил европейские страны о риске возникновения новых конфликтов рядом с их границами в случае невмешательства.