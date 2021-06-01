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В Женеве началась встреча Байдена и Путина

verter Сегодня, 18:150Новости
В Женеве началась встреча Байдена и Путина
На вилле Ла Гранж в Женеве в среду, 16 июня, начались переговоры между президентом США Джозефом Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным. Во встрече принимают участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.
Это первые переговоры Путина и Байдена со времени вступления последнего на пост президента США. Ожидается, что встреча, начавшаяся ровно в назначенное время, продлится 4-5 часов. Совместной пресс-конференции по ее итогам не планируется.
Ожидается, что встреча президентов США и России, в которой принимают участие глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, продлится 4-5 часов. Политика - Сегодня, 17:42 79

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