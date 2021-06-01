В Женеве начались переговоры Путина и Байдена в расширенном составе

Фото: © РИА Новости / POOLПервая часть переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в расширенном формате началась на женевской вилле Ла Гранж, передает корреспондент РИА Новости.Саммит состоит из трех частей: узкой и двух расширенных с перерывом на чай-кофе.Встреча лидеров двух стран в узком составе продлилась почти два часа. На ней, кроме глав двух стран, присутствовали главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Энтони Блинкен.В российскую делегацию также вошли помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.В целом мероприятие рассчитано на пять часов. Совместной пресс-конференции не ожидается, главы государств выступят перед журналистами отдельно.Это первая встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента Соединенных Штатов в начале этого года.