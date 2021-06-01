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Путин: Байден поддерживает минские соглашения

robot Сегодня, 20:150Новости
Путин: Байден поддерживает минские соглашения
Президенты США Джо Байден и Президент России Владимир Путин обсудили обстоятельства в Украине, в ходе чего Байден поддержал минские соглашения, — сообщил на брифинге Путин.
«Тема Украины затрагивалась. Байден согласен с тем, что в основе урегулирования ситуации на Донбассе должны лежать минские соглашения», — заявил Путин.
Встреча в узком составе прошла в библиотеке виллы.

Бриффинг Президента РФ можно посмотреть, отмотав назад прямуж трансляцию события из Женевы, доступной по ссылке YouTube. Отметка начала пресс-конференции — 1:17:25.

Политика - Сегодня, 19:47 13

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