Ключевые цитаты с пресс-конференции Путина по итогам саммита Россия вЂ” США

"Темы примерно, наверное, всем известны, стратегическая стабильность, кибербезопасность, региональные конфликты, торговые отношения, да, еще говорили о сотрудничестве в Арктике — ну вот примерный набор", — добавил Путин, уточнив, что поднимался также вопрос об Украине.

"Министерство иностранных дел Российской Федерации и Госдеп США начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке. Там есть о чем говорить, завалов накопилось очень много. Как мне показалось, обе стороны, в том числе американская, настроены на то, чтобы искать решения", — сказал Владимир Путин.

"Из американских источников следует, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с киберпространства США. На втором месте — Канада. Затем — две латиноамериканские страны. И потом Великобритания. России в этом списке стран, с киберпространства которых осуществляется наибольшее количество кибератак разного рода, не значится", — сказал Путин.

Фото: © РИА Новости / POOLВладимир Путин ответил на вопросы журналистов по итогам российско-американского саммита в Женеве. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.Послы возвращаются к работеГлава государства отметил, что переговоры с Джо Байденом прошли "хорошо", не было никакой враждебности, встреча состоялась в "принципиальном ключе".Как отметил президент, они с Байденом договорились, что в ближайшие дни послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан вернутся к работе в Вашингтоне и Москве соответственно.Об обвинениях в кибератакахОтвечая на вопрос о кибератаках, которые якобы происходят из России, Путин озвучил данные, которые, по его словам, неизвестны широкой публике.Как отметил президент, они с Байденом договорились начать консультации по кибербезопасности. По словам Путина, Россия в 2020 году получила десять запросов из США по поводу хакерских атак, и на все дала ответы. В свою очередь, Вашингтон в минувшем году не ответил ни на один из 45 соответствующих запросов Москвы.Сотрудничество в Арктике возможноПо словам российского лидера, он убежден, что Россия и США могут и должны сотрудничать в Арктике, участники саммита подробно обсудили этот вопрос в широком формате.Источник