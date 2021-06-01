В ЛНР заявили о доказательствах причастности Протасевича к убийствам

"Полученные признательные показания Романа Протасевича позволили значительно продвинуться в расследовании возбужденного нашим надзорным ведомством в мае текущего года уголовного дела", — сказал он.

Фото: © Sputnik / Виктор ТолочкоГенеральная прокуратура ЛНР во время следственных действий в Белоруссии с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем нашла доказательства его причастности к боевым действиям в Донбассе. Об этом заявил генпрокурор Сергей Горенко, передает РИА Новости.Собранная вместе с белорусскими коллегами информация, по словам главы ведомства, послужит основанием для обращения в международные правозащитные инстанции — ЕСПЧ и МУС.Как подчеркнул Горенко, имеющиеся данные говорят о том, что журналист был вовлечен в деятельность националистической проукраинской группировки "Азов". Кроме того, Протасевич также причастен к "зверским убийствам мирных граждан" в Донбассе в 2014-2015 годах и к "использованию запрещенных средств и методов войны".Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Этим рейсом летел Роман Протасевич — основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об "организации массовых беспорядков".Позднее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Протасевич участвовал в боях на юго-востоке Украины вместе с "Азовом". Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело против него и заявила о готовности предоставить белорусским правоохранительным органам информацию и правовую помощь в расследовании. Ведомство также попросило белорусских коллег дать возможность провести следственные действия с подозреваемым. Согласно законодательству Луганской Народной Республики основателю Telegram-канала грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.