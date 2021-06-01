Реакция Зеленского на переговоры в Женеве

Смеялся.Если серьезно, то применительно к Украине, особо ничего не изменилось.1. Обе стороны как и ранее заявили о том, что намерены придерживаться дипломатического подхода к урегулированию посредством "реализации минских соглашений", о чем говорится более 6 лет. Путин еще раз заявил, что у РФ только одно обязательство по Украине - выполнить Минские соглашения. Выполнены они конечно же не будут.2. Для Украины это конечно неприятно тем, что попытки изменить Минские соглашения не сработают, поэтому Киев будет и дальше ломать комедию в стиле "я бы хотел бы выполнить, но..." с ценными предложениями - "а давайте введем миротворцев", "а давайте придумаем новый формат", "а давайте не поедем в Минск" и прочая клоунада.3. Отдельно был озвучен вопрос о границе. РФ ясно дала понять, что переставлять пункты Минских соглашений в стиле "сначала граница, а уже потом все остальное" - не получится. У США, которые вертят Украиной, конечно же совсем иная трактовка Минских соглашений, но этот клинч образовался не сегодня, а еще в 2015-м году. И к 2021-му году он не исчез.4. Украину в числе прочих вопросов и в дальнейшем могут обсуждать без Украины, с последующим уведомлением о достигнутых договоренностях или их отсутствии. Это лишний раз отражает место Украины в системе международных отношений - это место объекта. Переговоры в Женеве тут ничего не изменили и не могли изменить.5. Отсутствие каких-то договоренностей по Украине будет означать, что конфликт на Донбассе и вялотекущая позиционная война будут продолжаться, потому что ничем иным нацистский режим в Киеве заниматься принципиально не способен.6. Запуск "Северного Потока-2" стал свершившимся фактом и Байден даже особо не акцентировал на нем внимание. Ради Украины еще сильнее портить отношения с Германией Вашингтон не хочет. Это также отражает место Украины в системе международных отношений.7. В июле у Зеленского будет возможность пост-фактум обсудить все это с Байденом. Хотя слово "обсудить" тут вряд ли уместно, скорее речь идет о жалобах и выслушивании списка требований и директив, часть из которых Зеленскому уже дистанционно выписали за последние недели. Тут Зеленскому надо тщательно изучать опыт Порошенко в части лизоблюдства перед Байденом.Борис Рожин