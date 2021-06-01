Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

С 17 июня при въезде в Украину не нужно устанавливать «Вдома»

bot Сегодня, 23:150Новости
С 17 июня при въезде в Украину не нужно устанавливать «Вдома»
С 17 июня при возвращении из-за границы приложение «Дій вдома» можно будет не устанавливать — министр цифровой трансформации Михаил Федоров
От украинцев больше не будут требовать устанавливать приложение «Вдома» при пересечении границы после возвращения из других стран, «пока страна находится в зеленой зоне». Об этом заявил в Facebook глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.
Однако, все антиковидные правила остаются в силе. И как именно будет осуществляться контроль за соблюдением карантинных мер — не понятно.
Также тяжело предугадать какой будет ситуация с пограничниками на КПВВ. Будут ли всех отправлять на
В комментариях к посту министра Фёдорова, граждане сетуют, что понять логику данного решения сложно. Однако, отказ от «Дии» вероятно может удешевить стоимость поезки на «подконтрольную» на 1000 гривен.

Школа выживания - Сегодня, 22:29 191

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: