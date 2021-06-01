С 17 июня при въезде в Украину не нужно устанавливать «Вдома»



От украинцев больше не будут требовать устанавливать приложение «Вдома» при пересечении границы после возвращения из других стран, «пока страна находится в зеленой зоне». Об этом заявил в Facebook глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

Однако, все антиковидные правила остаются в силе. И как именно будет осуществляться контроль за соблюдением карантинных мер — не понятно.

Также тяжело предугадать какой будет ситуация с пограничниками на КПВВ. Будут ли всех отправлять на

В комментариях к посту министра Фёдорова, граждане сетуют, что понять логику данного решения сложно. Однако, отказ от «Дии» вероятно может удешевить стоимость поезки на «подконтрольную» на 1000 гривен.



Школа выживания - Сегодня, 22:29 191 С 17 июня при возвращении из-за границы приложение «Дій вдома» можно будет не устанавливать — министр цифровой трансформации Михаил ФедоровОт украинцев больше не будут требовать устанавливать приложение «Вдома» при пересечении границы после возвращения из других стран, «пока страна находится в зеленой зоне». Об этом заявил в Facebook глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.Однако, все антиковидные правила остаются в силе. И как именно будет осуществляться контроль за соблюдением карантинных мер — не понятно.Также тяжело предугадать какой будет ситуация с пограничниками на КПВВ. Будут ли всех отправлять наВ комментариях к посту министра Фёдорова, граждане сетуют, что понять логику данного решения сложно. Однако, отказ от «Дии» вероятно может удешевить стоимость поезки на «подконтрольную» на 1000 гривен.Школа выживания - Сегодня, 22:29 191

Метки: {keywords}