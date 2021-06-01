Курсы валют в Луганске на 17 июня
Государственный банк информирует о том, что с 17 июня 2021 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
72,0323 рубля
1 ЕВРО
87,3536 рубля
10 украинских гривен
26,6764 рубля
Напомним, 16 июня курсы основных валют были такими:
1 доллар США
71,8318 рубля
1 ЕВРО
87,2110 рубля
10 украинских гривен
26,6894 рубля
Экономика - Сегодня, 05:00 99
1 доллар США
72,0323 рубля
1 ЕВРО
87,3536 рубля
10 украинских гривен
26,6764 рубля
Напомним, 16 июня курсы основных валют были такими:
1 доллар США
71,8318 рубля
1 ЕВРО
87,2110 рубля
10 украинских гривен
26,6894 рубля
Экономика - Сегодня, 05:00 99
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