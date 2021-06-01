На выходных в Луганске наконец-то будет солнце и тепло



«Сегодня, 17 июня на территории региона будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза; ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха днем 23-28 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем — 26-28 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 24 -26 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 25 до 27 градусов выше нуля днем.

По предварительному прогнозу, в конце рабочей недели на территории Луганска и региона пройдут грозовые дожди, местами сильные; в выходные дни, 19 и 20 июня, ожидается солнечная и теплая погода. Погода в Луганске - Сегодня, 06:00 16 Температура воздуха в регионе 17 июня до 28 градусов тепла днем, местами пройдет кратковременный дождь. Об этом сообщает в Луганском Центре гидрометеорологии.«Сегодня, 17 июня на территории региона будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза; ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха днем 23-28 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем — 26-28 градусов тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 24 -26 градусов тепла днем.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 25 до 27 градусов выше нуля днем.По предварительному прогнозу, в конце рабочей недели на территории Луганска и региона пройдут грозовые дожди, местами сильные; в выходные дни, 19 и 20 июня, ожидается солнечная и теплая погода. Погода в Луганске - Сегодня, 06:00 16

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