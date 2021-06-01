За неуплату алиментов мать несовершеннолетней получила тюремный срок
Кировский городской суд арестовал на два месяца местную жительницу за неуплату алиментов на содержание ее несовершеннолетней дочери. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.
В ведомстве рассказали, что по решению суда женщина должна была погасить долг по алиментам, но продолжала уклоняться от выполнения своих обязанностей. Общая задолженность подсудимой, которая официально не трудоустроена, составила свыше 60 тыс. руб.
«Приговором, который вступил в законную силу, назначено наказание в виде двух месяцев ареста», — говорится в сообщении. Происшествия - Сегодня, 08:00 17
В ведомстве рассказали, что по решению суда женщина должна была погасить долг по алиментам, но продолжала уклоняться от выполнения своих обязанностей. Общая задолженность подсудимой, которая официально не трудоустроена, составила свыше 60 тыс. руб.
«Приговором, который вступил в законную силу, назначено наказание в виде двух месяцев ареста», — говорится в сообщении. Происшествия - Сегодня, 08:00 17
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