Издевательство над Украиной на саммите НАТО стало предостережением Прибалтике

Саммит НАТО завершился для стран Балтии ритуальным заклинанием президента США Джозефа Байдена о том, что Соединенные Штаты решительно поддерживают безопасность Литвы, Латвии и Эстонии.Для Прибалтики эти заверения — слабое утешение, потому что для Украины нынешний саммит НАТО обернулся форменным издевательством. Страны Североатлантического альянса показали, что интересы восточных европейцев не имеют для них никакого значения, когда стоит тактическая задача договориться с Россией.В итоговой декларации саммита НАТО Россия упоминается 63 раза, однако никто из наблюдателей не называет прошедший саммит антироссийским. Причина в том, что в адрес России от саммита к саммиту повторяются одни и те же пассажи, и нынешний не предложил никаких прорывных решений по части политики «сдерживания» Москвы.Поэтому все сошлись на том, что историческим нынешний саммит является в том смысле, что он провозглашает новым вызовом международной безопасности Китай. Это и впрямь новый поворот и явная удача американской внешней политики. Администрация Байдена тихо и дипломатично заставила европейцев сделать то, что громко и со скандалами не мог заставить сделать Дональд Трамп.Североатлантический (!) альянс, создававшийся для борьбы с Советским Союзом в Европе и оправдывавший свое существование после 1991 года борьбой с Россией как правопреемницей СССР, провозглашает новым приоритетом борьбу с Китаем. Такое решение не могло быть принято без целенаправленных усилий главной страны, создателя и донора безопасности всего остального НАТО — Америки. Понятно, о чем у Вашингтона сейчас болит голова.Что же касается Москвы, для противодействия которой НАТО было создано, то здесь итоговая декларация состоит из общих фраз с перечислениями исходящих от России «угроз», призывов к Кремлю «изменить свое поведение» и подтверждения приверженности принятым в отношении Москвы после 2014 года решениям.В частности, заявляется о неизменной поддержке европейских союзников по НАТО и вне НАТО, которым якобы угрожает Россия. «Мы подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, Грузии и Республики Молдова в пределах их международно признанных границ. В соответствии с ее международными обязательствами мы призываем Россию вывести войска, которые она разместила во всех трех странах без их согласия», — гласит совместное заявление глав стран Северной Америки и Европы. Далее там про немедленное прекращение наращивания военной мощи у границ с Украиной, права крымских татар и свободу судоходства в Черном и Азовском морях.Тем не менее у Украины есть все основания считать минувший саммит НАТО форменным издевательством.Во-первых, саму Украину на него не позвали. Хотя об этом просил не только Киев, но и отдельные страны НАТО. Для Польши было особенно важно, чтобы на полях саммита НАТО президент Украины встретился с президентом США — до того, как последний будет разговаривать об Украине с президентом России. Однако в присутствии в Брюсселе в качестве страны-наблюдателя и специального гостя Украине было отказано.Во-вторых, главный вопрос, который сейчас заботит украинскую власть, Североатлантический альянс обсуждать отказался. Киев уже вовсю требует себе компенсаций за «Северный поток — 2», обещает кинуть себя на амбразуру, но не дать ввести в эксплуатацию «путинский газопровод»; в НАТО на все эти страсти хладнокровно ответили, что «Северный поток — 2» не входит в повестку саммита.В-третьих, все попытки команды Зеленского объехать на кривой козе «нормандский формат», Минские соглашения и другие устоявшиеся форматы урегулирования украинского кризиса пропали втуне. Североатлантический альянс в той же итоговой декларации, где он выражает поддержку Украине, выразил поддержку и «нормандскому формату» с Минскими соглашениями и трехсторонней контактной группой. Идея-фикс украинского МИД — «Крымская платформа» — упомянута не была.В-четвертых, недвусмысленный сигнал Владимира Путина о том, что принятие Украины в НАТО станет для Кремля переходом за «красную линию», не прошел незамеченным: Брюссель дал понять, что дальнейшее расширение НАТО на восток его лидеры не обсуждали. «Я ожидаю, что лидеры сегодня подтвердят решения, которые принимались ранее в отношении присоединения новых членов, включая заявление о том, что Грузия станет членом НАТО. Но мы не представляли никаких сроков, мы также не предоставим никаких дат и сегодня», — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.То есть никакой практической поддержки страны Запада Киеву не оказали. Все, на что их хватило, это пустые слова. Обнимаем, шлем воздушные поцелуи, пожимаем мысленно руку. Душой мы с вами, на линии разграничения в районе Горловки, но телом, к сожалению, здесь, в Брюсселе, откуда полетим в Женеву — продавать вас Путину.Неудивительно, что официальный Киев сейчас, популярно выражаясь, психует. Владимир Зеленский дошел уже до прямых требований к американскому президенту — пустить, наконец, Украину в НАТО! «Когда мы говорим о НАТО и ПДЧ [план действий по членству в НАТО], мне бы очень хотелось получить от Байдена конкретику, да или нет», — заявил президент Украины.Лучше бы Зеленскому не настаивать на этом вопросе. Сейчас он может услышать от Байдена только «нет». Белому дому сейчас очевидно важнее наладить отношения с Путиным, а Украина от Вашингтона все равно никуда не денется.Украинская трагикомедия в отношениях с США значима не только для Украины. Страны НАТО во главе с самой главной страной показали, что интересы восточных европейцев не имеют для них никакого значения, когда стоит тактическая задача договориться с Россией.Поэтому странам Балтии тоже не приходится радоваться ритуальным заверениям Байдена, что Соединенные Штаты решительно поддерживают безопасность Литвы, Латвии и Эстонии. Когда на очередном витке российско-американских отношений воспроизведется ситуация, аналогичная нынешней, американцы «кинут» Прибалтику со всеми ее «хотелками» в вопросах «сдерживания» России точно так же, как сейчас Украину.Александр Носович