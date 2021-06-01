На КПВВ «Станица Луганская» с утра огромная очередь. Украинские пограничники требуют устанавливать «ДІЮ»
При переходе линии разграничения на КПВВ «Станица Луганская» пограничники по прежнему трубуют устанавливать мобильное приложения «Вдома». Лаборатории по тестированию работают, на бесплатные тесты как обычно большая очередь. Об этом пишут в социальных сетях луганчане, находящиеся сейчас на КПВВ.
«Очередь со стороны Украины на КПВВ в сторону Луганска огромная. Лаборатории работают, на бесплатные тесты стоят люди».
«Я сейчас на КПВВ, выезжаю из Украины в Луганск. Спросила дважды у тех кто только что прошел из ЛНР границу — ДИЮ по прежнему требуют»
«Вот уроды»
«А знают козлы, что ее отменили?»
«Пограничники аргументируют тем, что дию отменили для въезда из других стран (то есть Россия и т.д.)»
«Это надо звонить на «горячую линию». Тогда их щиманут и все будет по Закону»
«На Меловом тоже требуют...»
«Закон вступает в силу после опубликования. Его вчера приняли, должны подписать, опубликовать и ПЕРЕДАТЬ на все посты. На это уходит от суток до двух. Так что ваши жалобы никто не будет слушать. Надо просто ждать»
Как информировал журналисты, вчера Кабинет министров Украины принял распоряжение в связи с переходом всех регионов страны в «зеленую зону» по COVID-19. В частности в нем указывалось, что с 17 июня при возвращении из-за границы приложение «Дій вдома» можно будет не устанавливать. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
От украинцев больше не будут требовать устанавливать приложение «Вдома» при пересечении границы после возвращения из других стран, «пока страна находится в зеленой зоне». Об этом заявил в Facebook глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров. Однако, все антиковидные правила остаются в силе. И как именно будет осуществляться контроль за соблюдением карантинных мер — не понятно.
Комментарий журналисты
Как и предполагали журналисты журналисты вчера, сегодня никто «Дию ВДОМА» не отменил. И на самом деле предугадать какой будет ситуация с пограничниками на КПВВ было легко, к сожалению. Требования по пересечению линию пересечения остались прежними. По крайней мере на КПВВ в Станица Луганской и на пограничном переходе на украино-российской границе в Меловом, об этом сообщают очевидцы.
Думаем, что в Борисполе другая ситуация. Реинтеграция продолжается... Новости Региона - Сегодня, 10:00 162
«Очередь со стороны Украины на КПВВ в сторону Луганска огромная. Лаборатории работают, на бесплатные тесты стоят люди».
«Я сейчас на КПВВ, выезжаю из Украины в Луганск. Спросила дважды у тех кто только что прошел из ЛНР границу — ДИЮ по прежнему требуют»
«Вот уроды»
«А знают козлы, что ее отменили?»
«Пограничники аргументируют тем, что дию отменили для въезда из других стран (то есть Россия и т.д.)»
«Это надо звонить на «горячую линию». Тогда их щиманут и все будет по Закону»
«На Меловом тоже требуют...»
«Закон вступает в силу после опубликования. Его вчера приняли, должны подписать, опубликовать и ПЕРЕДАТЬ на все посты. На это уходит от суток до двух. Так что ваши жалобы никто не будет слушать. Надо просто ждать»
Как информировал журналисты, вчера Кабинет министров Украины принял распоряжение в связи с переходом всех регионов страны в «зеленую зону» по COVID-19. В частности в нем указывалось, что с 17 июня при возвращении из-за границы приложение «Дій вдома» можно будет не устанавливать. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
От украинцев больше не будут требовать устанавливать приложение «Вдома» при пересечении границы после возвращения из других стран, «пока страна находится в зеленой зоне». Об этом заявил в Facebook глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров. Однако, все антиковидные правила остаются в силе. И как именно будет осуществляться контроль за соблюдением карантинных мер — не понятно.
Комментарий журналисты
Как и предполагали журналисты журналисты вчера, сегодня никто «Дию ВДОМА» не отменил. И на самом деле предугадать какой будет ситуация с пограничниками на КПВВ было легко, к сожалению. Требования по пересечению линию пересечения остались прежними. По крайней мере на КПВВ в Станица Луганской и на пограничном переходе на украино-российской границе в Меловом, об этом сообщают очевидцы.
Думаем, что в Борисполе другая ситуация. Реинтеграция продолжается... Новости Региона - Сегодня, 10:00 162
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