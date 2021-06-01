На Алчевский меткомбинат назначен новый директор. ФОТО
Алчевский меткомбинат возглавил уроженец Алчевска и выпускник ДонГТИ.
Новым генеральным директором АМК стал Максим Мокрицкий, уроженец Алчевска, выпускник Донбасского государственного технического института (ДонГТИ). Об этом ЛИЦ сообщил председатель Луганской Федерации профсоюзов Игорь Рябушкин.
Он напомнил, что Мокрицкий ранее работал в должностях первого заместителя управляющего АМК и главного инженера предприятия.
«Максим Игоревич родился в Алчевске, окончил ДонГТИ, начинал инженером производственного отдела на АМК, посвятил предприятию свою жизнь и вот теперь возглавил его», — отметил профсоюзный лидер.
Ранее Рябушкин сообщал, что новый инвестор погасил задолженность перед рабочими АМК по заработной плате за январь и часть февраля. Экономика - Сегодня, 09:00 339
Новым генеральным директором АМК стал Максим Мокрицкий, уроженец Алчевска, выпускник Донбасского государственного технического института (ДонГТИ). Об этом ЛИЦ сообщил председатель Луганской Федерации профсоюзов Игорь Рябушкин.
«Максим Игоревич Мокрицкий назначен управляющим филиалом № 12 ЗАО «Внешторгсервис», а также является еще заместителем генерального директора по производству ЗАО «ВТС», — сказал Рябушкин.
Он напомнил, что Мокрицкий ранее работал в должностях первого заместителя управляющего АМК и главного инженера предприятия.
«Максим Игоревич родился в Алчевске, окончил ДонГТИ, начинал инженером производственного отдела на АМК, посвятил предприятию свою жизнь и вот теперь возглавил его», — отметил профсоюзный лидер.
Ранее Рябушкин сообщал, что новый инвестор погасил задолженность перед рабочими АМК по заработной плате за январь и часть февраля. Экономика - Сегодня, 09:00 339
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