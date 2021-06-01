СМИ: главу офиса Зеленского отказались соединить с советником Байдена

Фото: © РИА Новости / СтрингерБелый дом отказался соединить по телефону главу офиса президента Украины Андрея Ермака с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, пишет интернет-издание ZN.UA со ссылкой на источники, передает РИА Новости.По данным портала, Ермак попытался пообщаться с Салливаном в минувший понедельник. Однако, как утверждается, в офисе американского политика взамен Салливана предложили связать Ермака с чиновником более низкого ранга — старшим директором по Европе Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Амандой Слоат.В итоге глава офиса Владимира Зеленского отказался от разговора и распорядился перевести звонок на одного из своих заместителей, что, как утверждают источники, неприятно удивило американскую сторону.Ранее в схожую ситуацию попал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который пожаловался, что российский коллега Сергей Лавров не ответил на его телефонный звонок. Источник РИА Новости пояснил, что в тот момент глава МИД России отсутствовал в Москве. При этом вопрос, по которому звонил Кулеба, не касался двусторонних отношений, а относился к компетенции контактной группы по урегулированию в Донбассе.