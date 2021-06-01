Трамп назвал Россию единственным победителем саммита в Женеве

"Мы ничего не получили, дали сцену России, ничего не получили", - сказал он в интервью Fox News.

"Им нужна экономика, а нам нужны вещи, которые у них есть. У них очень ценная земля с точки зрения минеральных ресурсов", - отметил он.

Фото: © REUTERS / Jonathan DrakeБывший президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ничего не получил от саммита российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена, а для Москвы встреча прошла хорошо, передает РИА Новости.Трамп добавил, что США не смогли остановить "Северный поток — 2", что было важно сделать.По мнению экс-президента, от саммита выиграла Россия. "Я думаю, это был хороший день для России", - сказал он.Трамп также заявил, что российско-американские отношения могли бы быть "невероятными".Источник