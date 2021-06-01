В Раде заявили об угрозе падения Киева из-за провокации в Донбассе

"Ответ российской стороны включал бы, скорее всего, масштабную военную операцию включительно с высадкой в районе Одессы и даже, возможно, ударом в направлении Киева. Это не исключено физически до конца лета-начала осени, потому что основные российские подразделения еще остались у наших границ", — заявил Волошин.

"Надевать старые поношенные сапоги (Александра. — Прим. ред.) Турчинова и рассказывать о том, что завтра русские танки войдут в Киев — это, конечно, вряд ли серьезный подход для президента Украины", — резюмировал он.

Фото: © РИА Новости / Евгения НовоженинаПровокация Украины в Донбассе с последующей военной операцией Киева может привести к вооруженному конфликту с Москвой, заявил в эфире телеканала NewsOne член парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин, передает РИА Новости.По мнению депутата, этому бы предшествовало массированное наступление ВСУ на Донецк.Парламентарий подчеркнул, что России всегда хватит сил, чтобы одержать быструю победу в случае прямого столкновения с Украиной.В то же время Волошин раскритиковал политику президента Владимира Зеленского, который, по его мнению, нагнетает обстановку и не может контролировать эмоции.В Донбассе Вооруженные силы Украины совместно с радикальными националистами регулярно обстреливают мирное население, разрушая инфраструктуру и экономику региона. Россия, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что выступает за мирное решение конфликта на востоке Украины путем реализации Минских соглашений. Киев всячески затягивает выполнение этого плана, а на переговорах выдвигает противоречащие договоренностям инициативы.