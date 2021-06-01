Завтра откроют КПВВ «Еленовка». Какие правила будут действовать там
В пятницу, 18 июня 2021 года, КПП «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд.
Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на один из интернет-ресурсов самопровозглашенной ДНР.
Пересечь линию разграничения можно с 09.00 до 16.30 по следующим правилам:
Для выезда на подконтрольную Киеву территорию необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины.
Для въезда на территорию ДНР обязательно необходимо разрешение их собственного «межведомственного оперативного штаба».
При въезде на территорию «неподконтрольной» части Донецкой области, граждане заполняют бланк-согласие на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования. Либо, при желании, могут пройти платное обследование при прохождении КПП (экспресс-тест на новую коронавирусную инфекцию Covid-19).
При этом в случае отрицательного результата — заполняют бланк-согласие на самоизоляцию на дому по месту проживания (пребывания), в случае положительного результата — направляются в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения дальнейшего обследования.
Какими будут правила пересечения и требования Госпогранслужбы зависит только от того, изменится ли сегодняшняя ситуация. Ранее стало известно почему Госпогранслужба требует установки приложения «Вдома» при пересечении линии разграничения, вне зависимости от решения Кабмина Украины. Новости Донецка - Сегодня, 11:30 83
Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на один из интернет-ресурсов самопровозглашенной ДНР.
Пересечь линию разграничения можно с 09.00 до 16.30 по следующим правилам:
Для выезда на подконтрольную Киеву территорию необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины.
Для въезда на территорию ДНР обязательно необходимо разрешение их собственного «межведомственного оперативного штаба».
При въезде на территорию «неподконтрольной» части Донецкой области, граждане заполняют бланк-согласие на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования. Либо, при желании, могут пройти платное обследование при прохождении КПП (экспресс-тест на новую коронавирусную инфекцию Covid-19).
При этом в случае отрицательного результата — заполняют бланк-согласие на самоизоляцию на дому по месту проживания (пребывания), в случае положительного результата — направляются в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения дальнейшего обследования.
Какими будут правила пересечения и требования Госпогранслужбы зависит только от того, изменится ли сегодняшняя ситуация. Ранее стало известно почему Госпогранслужба требует установки приложения «Вдома» при пересечении линии разграничения, вне зависимости от решения Кабмина Украины. Новости Донецка - Сегодня, 11:30 83
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