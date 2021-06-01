Несмотря на несколько лет вооруженного конфликта на Донбассе европейцы до сих пор почти ничего не знают о нем. В этой войне Украине недостаточно моральное поддержки, нужно ускорить ее вступление в НАТО и Евросоюз — приводит слова политика РБК Украина.Об этом по итогам поездки на Донбасс в Twitter (в 13 ростах!) заявил депутат Национального собрания Франции и соратник президента Эммануэля Макрона Пьер Персон.По его словам, он посетил когда-то курортное прифронтовое село Широкино, где «брошенные зонтики и детские игрушки уступили место для снайперов и мин».«Европейцы об этом почти ничего не знают: в 3000 км от Парижа, на границе Европы, украинский народ борется за свой суверенитет в этом затяжном конфликте, который уже привел и продолжает приводить к тысячам смертей и миллионам перемещенных лиц», — отметил Персон.Он также отметил, что в отличие от российской пропаганды с нарративом о якобы «гражданской войне», на самом деле Россия навязала войну Украине. При этом пророссийские силы блокируют доступ жителей оккупированного Донбасса на свободную территорию.«Я хотел еще раз подтвердить французскую поддержку украинцам. Однако просто моральной поддержки мало. Мы не можем продолжать закрывать глаза. Мы должны ускорить процесс интеграции Украины в НАТО и Европейский союз», — сказал Персон.Он добавил, что несмотря на все усилия Украины, Евросоюз часто остается слепым в отношении войны, которая «притаилась у его ворот».Политика - Сегодня, 12:20 33