У Зеленского довольны обсуждением Байденом и Путиным «Минских соглашений»
Офис Президента удовлетворен результатом обсуждения Президентами США Джо Байденом и России Владимиром Путиным «минских договоренностей», поскольку считает, что высказывания главы американского государства по этой теме соответствуют интересам Украины.
Об этом Українським Новинам сообщил советник руководителя Офиса Андрея Ермака Михаил Подоляк.
«Президент США публично и недвусмысленно подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. О «Минске» с американской стороны было сделано высказывание, которое точно соответствует нашим интересам. А именно: нужно усилить дипломатическую активность для выполнения «Минска», — сказал он.
Слова об усилении дипломатических усилий Офис воспринял как необходимость «обсуждения формата и его модернизации, исходя из существенно изменившихся обстоятельств». Политика - Сегодня, 13:01 128
Об этом Українським Новинам сообщил советник руководителя Офиса Андрея Ермака Михаил Подоляк.
«Президент США публично и недвусмысленно подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. О «Минске» с американской стороны было сделано высказывание, которое точно соответствует нашим интересам. А именно: нужно усилить дипломатическую активность для выполнения «Минска», — сказал он.
Слова об усилении дипломатических усилий Офис воспринял как необходимость «обсуждения формата и его модернизации, исходя из существенно изменившихся обстоятельств». Политика - Сегодня, 13:01 128
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