Украинские болельщики отреагировали на первую победу сборной России на Евро-2020

Первая победа российской сборной в рамках Евро-2020 стала одной из главных новостей среди украинских болельщиков, которые массово высказывали свое мнение в Сети.Global Look Press / Maksim KonstantinovСборная России 16 июня в Санкт-Петербурге провела встречу с национальной командой Финляндии в рамках Евро-2020. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу россиян. Гол в ворота соперника забил полузащитник Алексей Миранчук. Новость не прошла мимо украинских болельщиков."Сначала огорчился, узнав счет, а теперь радуюсь, что есть шансы пересечься на этом Евро Украине и России. Этот матч — моя мечта, и ради этого готов терпеть даже победы России";"Придется болеть за Бельгию в матче с Данией, иначе России четвертой не стать, финны вряд ли у бельгийцев очки отберут";"Финские лесорубы не справились с российскими бревнами", — собрал комментарии украинских болельщиков портал NewInform.Следующая встреча российской команды пройдет 21 июня. Сборная России сыграет с национальной командой Дании на футбольном стадионе "Паркен" в Копенгагене.Чемпионат Европы должен был состояться в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести. Евро-2020 стартовал 11 июня и продлится до 11 июля.Николай Денежкин