Нужен финальный мазок по Украине

Не понимаю я украинцев. Они много недель вопили о том, что Украину без Украины обсуждать нельзя. Министр Кулеба угрожал даже по этому поводу. А президент Зеленский упрашивал.В итоге, по Украине прошлись мазком. В художественном смысле. Хотя, может, и в медицинском. Полной расшифровки мы не увидим, поэтому каждый будет думать по-своему.Но в общем и целом делить соседнюю страну президенты России и США не стали. По крайней мере, пока.И что же в итоге? На Украине опять недовольны. Разочарованы. Злы. Обижены. Оскорблены. И в панике.Потому что этот самый мазок — он может быть разным. И в художественном, и в медицинском смысле.Но конкретики Путин не дал. Поэтому домыслы и конспирология аки бактерии стафилококка, множатся по уютным бложикам буквально на глазах.Не скажу, что в этом есть нечто необычное. Мы ведь давно в курсе, что «сильная и независимая» в украинской интерпретации — это когда на содержании и под покровительством.А этот самый мазок — что художественный, что медицинский — ставит под сомнение и то, и другое.Поэтому Украина в панике. И почти в истерике. Потому что на словах условие «не говорить про Украину без Украины» — это, да!, звучит гидно. А вот реализация этого условия — это страшно. Потому что теперь совершенно непонятно, чего ждать и к чему готовиться.Впрочем, у украинцев для любой непонятной ситуации есть универсальное средство — провоцировать обострение на Донбассе и одновременно строить из себя жертву, давя на жалость и требуя какао и апельсин, денег, оружия и членства в НАТО.Так что, несмотря на все волнения, украинцы найдут чем себя успокоить.Вот только успокоение это будет опять за счёт русских, живущих в ЛДНР. Что лично меня совершенно не устраивает.Поэтому я жду финальный мазок. Не важно, художественный или медицинский. После которого ни одна сволочь не посмеет даже косо глянуть в сторону Донбасса.Но до этого, увы, ещё далеко.Поэтому сейчас только и остаётся, что уповать на то, чтобы сатисфакция за ущемлённую гидность проходила в инфополе, а не на линии разграничения и выражалась истеричными заявлениями представителей украинского политического истеблишмента, а не снарядами, летящими в направлении ЛДНР.Юлия Витязева