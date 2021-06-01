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«Тест не делал, приложение не устанавливал»: как проходят КПВВ «Станица Луганская»

verter Сегодня, 16:000Новости
«Тест не делал, приложение не устанавливал»: как проходят КПВВ «Станица Луганская»
Люди продолжают обмениваться информацией и мнениями в социальных сетях о нововведенных правилах пересечения границы Украины и КПВВ на контролируемую Киевом территорию.
«У меня сосед только прошел. Приложение уже не устанавливал.»
«Министры отменили обязательную самоизоляцию и обсервацию для украинцев, прибывающих с временно оккупированных территорий. Об этом сообщила пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.»
«Тесты делать не надо»
«Если вдома отменено, то и тесты не нужны. Езжайте спокойно». — пишут пользователи
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