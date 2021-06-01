«Тест не делал, приложение не устанавливал»: как проходят КПВВ «Станица Луганская»

Люди продолжают обмениваться информацией и мнениями в социальных сетях о нововведенных правилах пересечения границы Украины и КПВВ на контролируемую Киевом территорию.

«У меня сосед только прошел. Приложение уже не устанавливал.»

«Министры отменили обязательную самоизоляцию и обсервацию для украинцев, прибывающих с временно оккупированных территорий. Об этом сообщила пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.»

«Тесты делать не надо»

«Если вдома отменено, то и тесты не нужны. Езжайте спокойно». — пишут пользователи

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