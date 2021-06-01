«Лугансквода» предупреждает о возможных сбоях в подаче воды в четырёх районах города 17 июня



Там уточнили, что в Ленинском районе столицы работы будут осуществляться по улицам Коммунальная, Губского, Коммунарская, Фабричная, Московская.

В Жовтневом районе Луганска сбои в подаче воды могут наблюдаться по адресам: улица Маяковского, улица Плеханова, квартал Гагарина, 10-й Квартал.

В Каменнобродском районе специалисты предприятия проведут работы по улицам Кирова, Ленина, Рудя.

В Артемовском районе города временное прекращение водоснабжения возможно по таким адресам: улица Победоносная, улица Руднева, переулок 11-й Лутугинский. Удобный город - Сегодня, 17:15 0 «Лугансквода» информирует потребителей о возможном прекращении водоснабжения по некоторым адресам города 17 июня в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает Администрация города.Там уточнили, чтостолицы работы будут осуществляться по улицам Коммунальная, Губского, Коммунарская, Фабричная, Московская.Луганска сбои в подаче воды могут наблюдаться по адресам: улица Маяковского, улица Плеханова, квартал Гагарина, 10-й Квартал.специалисты предприятия проведут работы по улицам Кирова, Ленина, Рудя.города временное прекращение водоснабжения возможно по таким адресам: улица Победоносная, улица Руднева, переулок 11-й Лутугинский. Удобный город - Сегодня, 17:15 0

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