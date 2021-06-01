На «неподконтрольную» проследовали более 100 тонн гуманитарной помощи
Сегодня, 17 июня 2021 года на оккупированные РФ части Донецкой и Луганской областей Украины доставлен гуманитарный груз общим весом 106 тонн — об этом сообщает Министерство реинтеграции.
«Гуманитарку» переданы от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Пять автомобилей доставили гуманитарный груз через КПВВ «Новотроицкое».
Новости Украины - Сегодня, 16:51 68
«Гуманитарку» переданы от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Пять автомобилей доставили гуманитарный груз через КПВВ «Новотроицкое».
Новости Украины - Сегодня, 16:51 68
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