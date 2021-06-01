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На «неподконтрольную» проследовали более 100 тонн гуманитарной помощи

verter Сегодня, 17:150Новости
На «неподконтрольную» проследовали более 100 тонн гуманитарной помощи
Сегодня, 17 июня 2021 года на оккупированные РФ части Донецкой и Луганской областей Украины доставлен гуманитарный груз общим весом 106 тонн — об этом сообщает Министерство реинтеграции.
«Гуманитарку» переданы от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Пять автомобилей доставили гуманитарный груз через КПВВ «Новотроицкое». На «неподконтрольную» проследовали более 100 тонн гуманитарной помощиНа «неподконтрольную» проследовали более 100 тонн гуманитарной помощи
Новости Украины - Сегодня, 16:51 68

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