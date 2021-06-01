Стало известно почему не отменили приложение ВДОМА
На КПВВ «Станица Луганская» сегодня украинские пограничники по-прежнему требуют установки мобильного приложения «Вдома» от людей, которые следуют с неподконтрольной территории. Об этом сообщил пресс-офицер Госпогранслужбы в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб.
Пограничники ожидают официальную информацию. «Чтобы понимать, что [решение] вступило в законную силу и мы можем им руководствоваться», — пояснил Лизогуб. Пока нет прямого распоряжения — будут требовать установку приложения. Правда, что делать с ним дальше так никто и не знает. Разработчики приложения отправляют к МОЗ, в Минздраве же говорят обращаться к погранслужбе.
Тем временем на единственном открытом КПВВ на всей линии соприкосновения в Донбассе продолжается хаос. Люди, планирующие или планировавшие перейти в Станице сегодня и их родственники пишут следующее в тематических группах в социальных сетях:
«Только что дозвонилась на горячую линию погранслужбы. На данный момент у пограничников есть указание впускать людей без установки Дии. Кто установил уже программу надо позвонить в МОЗ и уточнить дальнейшие действия.»
«Позвонила на горячую линию прикордонной служби, ответили, что уже отменили обязательную установку программы. Порекомендовали обратиться к разработчикам программы или в МОЗ (туда звонила- отправили к прикордонникам).»
«Из Станицы в Луганск ооочень большая очередь!» — делятся впечатлениями луганчане.
В Кабмине утверждают, что вчерашнее распоряжение о «беспрепятственном» въезде касается и украинских граждан из неподконтрольных Киеву территорий. Лишь в случае изменения эпидемиологической ситуации, пересечение КПВВ для граждан Украины будет осуществляется при наличии документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенны.
Если такого документа нет, человек должен пройти самоизоляцию с помощью приложения «Вдома» или обсервацию в случае отказа или невозможности воспользоваться этим приложением. Прекратить самоизоляцию можно будет сразу после получения отрицательного результата экспресс-теста непосредственно в пункте тестирования на КПВВ или ПЦР-теста.
Школа выживания - Сегодня, 10:42 3243
Пограничники ожидают официальную информацию. «Чтобы понимать, что [решение] вступило в законную силу и мы можем им руководствоваться», — пояснил Лизогуб. Пока нет прямого распоряжения — будут требовать установку приложения. Правда, что делать с ним дальше так никто и не знает. Разработчики приложения отправляют к МОЗ, в Минздраве же говорят обращаться к погранслужбе.
Тем временем на единственном открытом КПВВ на всей линии соприкосновения в Донбассе продолжается хаос. Люди, планирующие или планировавшие перейти в Станице сегодня и их родственники пишут следующее в тематических группах в социальных сетях:
«Только что дозвонилась на горячую линию погранслужбы. На данный момент у пограничников есть указание впускать людей без установки Дии. Кто установил уже программу надо позвонить в МОЗ и уточнить дальнейшие действия.»
«Позвонила на горячую линию прикордонной служби, ответили, что уже отменили обязательную установку программы. Порекомендовали обратиться к разработчикам программы или в МОЗ (туда звонила- отправили к прикордонникам).»
«Из Станицы в Луганск ооочень большая очередь!» — делятся впечатлениями луганчане.
В Кабмине утверждают, что вчерашнее распоряжение о «беспрепятственном» въезде касается и украинских граждан из неподконтрольных Киеву территорий. Лишь в случае изменения эпидемиологической ситуации, пересечение КПВВ для граждан Украины будет осуществляется при наличии документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенны.
Если такого документа нет, человек должен пройти самоизоляцию с помощью приложения «Вдома» или обсервацию в случае отказа или невозможности воспользоваться этим приложением. Прекратить самоизоляцию можно будет сразу после получения отрицательного результата экспресс-теста непосредственно в пункте тестирования на КПВВ или ПЦР-теста.
Школа выживания - Сегодня, 10:42 3243
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