В Москве разрешили отстранять не привившихся работников без выплаты зарплаты

Власти Москвы одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от вакцинации, сообщил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов по итогам встречи с властями Москвы.«Обсудили ситуацию с работниками: можем ли мы их отстранить, если они отказываются прививаться. Получили комментарий, что можем отстранить без зарплаты и нас [предпринимателей] наказывать не будут из-за эпидемиологической ситуации», – сказал Миронов, ТАСС.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что прививка от COVID в России обязательна только для отдельных категорий граждан, речи о тотальной принудительной вакцинации нет. Однако Леонид Рошаль считает, что вакцинация от коронавируса должна стать обязательной на фоне роста числа заболевших в стране.Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.