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Зеленский и Ермак хотят в НАТО: Пригрозили американцам войной в их домах (ВИДЕО)

bot Сегодня, 18:150Новости
Зеленский и Ермак хотят в НАТО: Пригрозили американцам войной в их домах (ВИДЕО)
Американский телеканал CBS показал сюжет о поездке их журналистки Холли Уильямс на Донбасс вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Андреем Ермаком. Холли пообщалась с главой государства на тему борьбы с агрессией РФ.
В сюжете говорится, что несмотря на то, что траншеи напоминают нечто из Первой мировой, журналисты находятся в современной Европе. Донбасс сейчас — это линия фронта новой холодной войны между Россией и США.

На вопрос, почему обычный американец должен беспокоиться о том, что происходит сегодня в Украине, Зеленский смеясь ответил: «Завтра это может случиться у них дома. Почему нет?»

Затем американские журналисты вспоминают отправленные Америкой деньги и военную помощь, приводят экспертное мнение о том, что российские хакеры используют Украину как тестировочную площадку для отработки тактик с целью дальнейшей атаки на Соединенные Штаты.
Ермак, в свою очередь, говорит, что США — стратегический партнёр, и очень ждёт что Украине помогут (вступить в НАТО) «не завтра или через год», а прямо сейчас.
Политика - Сегодня, 17:33 161

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