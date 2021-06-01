Послы G7 призвали провести местные выборы на Донбассе

Украина должна как можно скорее провести местные выборы в отдельных территориальных общинах в Донецкой и Луганской областяхОб этом сообщается в Twitter группы послов стран «Большой семерки”, передает RegioNews.Известно, что послы встретились с представителями ЦИК и гражданской сети ОПОРА, во время встречи обсуждались изменения в Избирательный кодекс.Послы призвали провести местные выборы в 18 общинах Донбасса и усилить регулирование финансирования в политике.Речь идет о прифронтовые общины, где в октябре 2020 года не состоялись местные выборы. Это Северодонецк, Лисичанск, Волноваха, Авдеевка, Угледар, Торецьк, Станица Луганская, Попасная, Счастье и ряд других территориальных общин.Политика - Сегодня, 17:27 154