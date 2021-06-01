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Послы G7 призвали провести местные выборы на Донбассе

verter Сегодня, 18:150Новости
Послы G7 призвали провести местные выборы на Донбассе
Украина должна как можно скорее провести местные выборы в отдельных территориальных общинах в Донецкой и Луганской областях
Об этом сообщается в Twitter группы послов стран «Большой семерки”, передает RegioNews.
Известно, что послы встретились с представителями ЦИК и гражданской сети ОПОРА, во время встречи обсуждались изменения в Избирательный кодекс.

Послы призвали провести местные выборы в 18 общинах Донбасса и усилить регулирование финансирования в политике.
Речь идет о прифронтовые общины, где в октябре 2020 года не состоялись местные выборы. Это Северодонецк, Лисичанск, Волноваха, Авдеевка, Угледар, Торецьк, Станица Луганская, Попасная, Счастье и ряд других территориальных общин.
Политика - Сегодня, 17:27 154

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