В Министерстве реинтеграции официально пояснили правила въезда на подконтрольную

«Вся территория Украины находится в «зеленой» зоне, поэтому люди с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и оккупированного Крыма освобождаются от самоизоляции и обсервации. Также они не должны устанавливать приложение «Дома» и делать ПЦР-тесты для пересечения КПВВ», — отметили в ведомстве.

Украинцам, которые едут на подконтрольную территорию из оккупированного Донбасса и Крыма, с 17 июня не нужно идти на самоизоляцию. Также им не нужно делать ПЦР-тесты на коронавирус.Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросом реинтеграции временно оккупированных территорий.Решение было принято Кабмином 16 июня. Отмена самоизоляции связана с тем, что на всей территории Украины установлен зеленый уровень эпидемиологической опасности.На период «зеленого» зоны также не требуются ПЦР-тесты на коронавирус, отметили в министерстве.В то же время, если Украина окажется в «желтой» зоне, жители оккупированных территорий при пересечении КПВВ должны буду показать документ о полной вакцинации против коронавируса или отрицательный результат ПЦР-теста или же сдать экспресс-тест на коронавирус. Новости Украины - Сегодня, 18:17 397