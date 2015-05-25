Секреты полива разных овощей — советы огородника
Полив — дело непростое, а главное ответственное. Как, сколько и когда поливать рассказала Марина Герасименко, редактор сайта 7dach.
«Жара и засуха — явления в наших краях не такие уж редкие. Иной раз и в мае погода стоит вполне себе июльская. И как в разгар лета, растения требуют воды, хотя обычно весной дождей хватает, да и ночи холодные, с росами, поэтому о поливах задумываться приходится намного позже.
Хотя, если честно, задумываться-то я как раз особо и не задумывалась: все интуитивно. А тут решила все же разобраться, как правильно поливать огород: сколько воды нужно каждому овощу; как определить, страдает ли растение от жажды; с какой периодичностью поливать грядки, ну и так далее. Оказалось — не зря решила: много для себя интересного узнала. Поделюсь — может, и вам пригодится.»
Полив капусты
Капуста — пожалуй, самый большой водохлеб из всех овощных культур. Когда она завязывает кочаны, норма полива составляет минимум 30 л на 1 кв.м. Если капуста страдает от жажды, на нее моментально нападают вредители — крестоцветная блошка и капустная муха. На листьях растения может появиться розовато-сизый налет.
Капусту, оказывается, надо поливать по-разному, в зависимости от погоды: если жарко и сухо, применяют дождевание, а в прохладную погоду поливают под корень. При этом почва должна промокнуть на глубину не менее 40 см.
Капуста — большой водохлеб, но поливать ее надо по-разному, в зависимости от погоды
Поздние сорта капусты рекомендуют поливать ежедневно, а ранние — каждые 2-3 дня, не допуская, чтобы почва пересохла. Если после засухи вы решите обильно полить растения, или вдруг пойдут дожди, это приведет лишь к тому, что кочаны потрескаются.
Вода для томатов
О том, что растение хочет пить, сигнализируют его листья: при засухе они мельчают, принимают вертикальное положение, скручиваются. Могут опадать и образовавшиеся завязи, а если уже наливаются плоды, они медленно растут и зреют, нередко на них появляется вершинная гниль.
Поливать томаты нужно под корень — дождевание допустимо лишь в очень жаркую и сухую погоду. Избыток влаги в воздухе может спровоцировать болезни. Для этой культуры рекомендуют утренний полив. Когда появятся первые цветы, поливают с периодичностью раз в неделю, а затем — каждые 10-12 дней, расходуя на 1 кв.м по 30 л воды.
Как поливать огурцы
Огурец воду любит, поэтому поливать его нужно часто. Хотя он оказался довольно противоречивой натурой. Посудите сами:
до начала цветения огурцы можно поливать не чаще раза в неделю (и даже вовсе не поливать, если прошел дождик) — чтобы растения развивали сильную корневую систему;
когда появились цветы, поливать надо каждые 3-4 дня, а то и ежедневно (если стоит жара);
для огурцов предпочтителен полив дождеванием — их листва активно испаряет влагу; но если вы обнаружили на листьях пятна, свидетельствующие о болезни растения, дождевание нужно исключить и поливать только в бороздки, проложенные вдоль рядка растений;
в теплую погоду поливать следует во второй половине дня, но до 17.00, а если ночи холодные, рекомендуется утренний полив.
Огурцы любят полив дождеванием
Почва под огурцами после полива должна быть влажной на глубину не менее 40 см; под взрослые растения для этого придется вылить примерно 20-30 л воды на 1 кв.м.
Полив баклажанов и перца
Страдающие от жажды баклажаны и перец останавливаются в росте и не цветут. Чтобы избежать такой напасти, каждые 7-10 дней их нужно поливать, расходуя 15-30 л воды на 1 кв.м (в зависимости от погодных условий).
Поливают растения под корень или в борозды, проложенные вдоль рядка. В жару можно применять утреннее или вечернее орошение, а если температура опускается ниже +15 градусов, поливы следует вовсе исключить — иначе есть риск поражения растений серой гнилью.
Сколько воды нужно моркови и свекле
Семена моркови до появления первых всходов должны находиться во влажной почве. Нередко огородники используют пленку: она не позволяет влаге испаряться, и поливать морковную грядку можно намного реже. С появлением всходов пленку нужно убрать, а дальше каждые 10 дней обильно поливать посадки, используя лейку с мелким ситечком. За 3 недели до уборки урожая поливы прекращают. Расход воды — 30 л на 1 кв.м.
Если воды не хватает, морковь может сформировать грубый, уродливый корнеплод, а то и вовсе выбросить цветонос. О том, что растение страдает от жажды, вы можете догадаться по слегка скрученным и потемневшим листьям.
У моркови и свеклы разные требования к поливу
А вот свекла не требует таких забот — поливать ее можно гораздо реже. За весь сезон посевы свеклы достаточно полить 4-5 раз (разумеется, если не стоит сильная жара, и периодически бывают дожди). Расход воды такой же, как и для моркови, а поливать рекомендуют ранним утром или вечером, в бороздки вдоль растений.
Но пересушивать свеклу тоже не стоит: от засухи она, как и морковь, может перейти к образованию цветоносов вместо того, чтобы формировать корнеплод. А если и сформирует, то выйдет он жестким и невкусным. О недостатке полива свекла сигнализирует буро-фиолетовым цветом листвы, которая, к тому же, заметно мельчает при засухе.
Когда нужен полив луку и чесноку
Желтеющие кончики пера напоминают: пора поливать. Но если погода стоит дождливая, эти культуры обходятся естественной влагой; в сухую и жаркую выходить на грядку с лейкой или шлангом придется раз в 5-6 дней.
При поливе лука и чеснока слишком усердствовать не стоит
Когда до уборки останется около месяца, поливы следует прекратить вовсе: от избытка влаги луковицы хуже вызревают, а потом плохо хранятся зимой. Больше всего воды требуется растениям, когда луковицы наливаются, — норма в это время составляет 30-35 л на 1 кв.м. Весной, пока формируется корневая система и отрастает листва, используют не более 30 л на 1 кв.м.
Как поливать кабачки и тыкву
Этим культурам вода нужна не слишком часто, но помногу:
кабачки — раз в месяц по 20 л на 1 растение;
тыква — до окучивания 1 раз в объеме 7-8 л на растение; затем около месяца не поливают, после чего каждые 10 дней выливают по 10 л под каждый куст, прекратив поливы полностью за месяц до уборки урожая.
Поливать следует только под корень; лить воду очень аккуратно, чтобы не оголить корневую систему. Выбирайте для «водных процедур» утренние или вечерние часы: днем слишком высока вероятность ожогов.
Нужен ли полив картофелю
Скажу честно: никогда не поливала картофель, вплоть до нынешней весны. Читала, конечно, что ему полив тоже необходим, но у меня он отлично рос и без этого. А тут побоялась, что в сухой горячей земле клубни просто испекутся вместо того, чтобы прорастать. А вообще-то, поливать картофель рекомендуют раз в неделю, по 20-30 л воды на 1 кв.м посадок. Если после полива почву слегка подсушить, разрыхлить и замульчировать перегноем или торфом, то можно обойтись и разом в месяц.
Школа выживания - Сегодня, 19:27 1262
«Жара и засуха — явления в наших краях не такие уж редкие. Иной раз и в мае погода стоит вполне себе июльская. И как в разгар лета, растения требуют воды, хотя обычно весной дождей хватает, да и ночи холодные, с росами, поэтому о поливах задумываться приходится намного позже.
Хотя, если честно, задумываться-то я как раз особо и не задумывалась: все интуитивно. А тут решила все же разобраться, как правильно поливать огород: сколько воды нужно каждому овощу; как определить, страдает ли растение от жажды; с какой периодичностью поливать грядки, ну и так далее. Оказалось — не зря решила: много для себя интересного узнала. Поделюсь — может, и вам пригодится.»
Полив капусты
Капуста — пожалуй, самый большой водохлеб из всех овощных культур. Когда она завязывает кочаны, норма полива составляет минимум 30 л на 1 кв.м. Если капуста страдает от жажды, на нее моментально нападают вредители — крестоцветная блошка и капустная муха. На листьях растения может появиться розовато-сизый налет.
Капусту, оказывается, надо поливать по-разному, в зависимости от погоды: если жарко и сухо, применяют дождевание, а в прохладную погоду поливают под корень. При этом почва должна промокнуть на глубину не менее 40 см.
Капуста — большой водохлеб, но поливать ее надо по-разному, в зависимости от погоды
Поздние сорта капусты рекомендуют поливать ежедневно, а ранние — каждые 2-3 дня, не допуская, чтобы почва пересохла. Если после засухи вы решите обильно полить растения, или вдруг пойдут дожди, это приведет лишь к тому, что кочаны потрескаются.
Вода для томатов
О том, что растение хочет пить, сигнализируют его листья: при засухе они мельчают, принимают вертикальное положение, скручиваются. Могут опадать и образовавшиеся завязи, а если уже наливаются плоды, они медленно растут и зреют, нередко на них появляется вершинная гниль.
Поливать томаты нужно под корень — дождевание допустимо лишь в очень жаркую и сухую погоду. Избыток влаги в воздухе может спровоцировать болезни. Для этой культуры рекомендуют утренний полив. Когда появятся первые цветы, поливают с периодичностью раз в неделю, а затем — каждые 10-12 дней, расходуя на 1 кв.м по 30 л воды.
Как поливать огурцы
Огурец воду любит, поэтому поливать его нужно часто. Хотя он оказался довольно противоречивой натурой. Посудите сами:
до начала цветения огурцы можно поливать не чаще раза в неделю (и даже вовсе не поливать, если прошел дождик) — чтобы растения развивали сильную корневую систему;
когда появились цветы, поливать надо каждые 3-4 дня, а то и ежедневно (если стоит жара);
для огурцов предпочтителен полив дождеванием — их листва активно испаряет влагу; но если вы обнаружили на листьях пятна, свидетельствующие о болезни растения, дождевание нужно исключить и поливать только в бороздки, проложенные вдоль рядка растений;
в теплую погоду поливать следует во второй половине дня, но до 17.00, а если ночи холодные, рекомендуется утренний полив.
Огурцы любят полив дождеванием
Почва под огурцами после полива должна быть влажной на глубину не менее 40 см; под взрослые растения для этого придется вылить примерно 20-30 л воды на 1 кв.м.
Полив баклажанов и перца
Страдающие от жажды баклажаны и перец останавливаются в росте и не цветут. Чтобы избежать такой напасти, каждые 7-10 дней их нужно поливать, расходуя 15-30 л воды на 1 кв.м (в зависимости от погодных условий).
Поливают растения под корень или в борозды, проложенные вдоль рядка. В жару можно применять утреннее или вечернее орошение, а если температура опускается ниже +15 градусов, поливы следует вовсе исключить — иначе есть риск поражения растений серой гнилью.
Сколько воды нужно моркови и свекле
Семена моркови до появления первых всходов должны находиться во влажной почве. Нередко огородники используют пленку: она не позволяет влаге испаряться, и поливать морковную грядку можно намного реже. С появлением всходов пленку нужно убрать, а дальше каждые 10 дней обильно поливать посадки, используя лейку с мелким ситечком. За 3 недели до уборки урожая поливы прекращают. Расход воды — 30 л на 1 кв.м.
Если воды не хватает, морковь может сформировать грубый, уродливый корнеплод, а то и вовсе выбросить цветонос. О том, что растение страдает от жажды, вы можете догадаться по слегка скрученным и потемневшим листьям.
У моркови и свеклы разные требования к поливу
А вот свекла не требует таких забот — поливать ее можно гораздо реже. За весь сезон посевы свеклы достаточно полить 4-5 раз (разумеется, если не стоит сильная жара, и периодически бывают дожди). Расход воды такой же, как и для моркови, а поливать рекомендуют ранним утром или вечером, в бороздки вдоль растений.
Но пересушивать свеклу тоже не стоит: от засухи она, как и морковь, может перейти к образованию цветоносов вместо того, чтобы формировать корнеплод. А если и сформирует, то выйдет он жестким и невкусным. О недостатке полива свекла сигнализирует буро-фиолетовым цветом листвы, которая, к тому же, заметно мельчает при засухе.
Когда нужен полив луку и чесноку
Желтеющие кончики пера напоминают: пора поливать. Но если погода стоит дождливая, эти культуры обходятся естественной влагой; в сухую и жаркую выходить на грядку с лейкой или шлангом придется раз в 5-6 дней.
При поливе лука и чеснока слишком усердствовать не стоит
Когда до уборки останется около месяца, поливы следует прекратить вовсе: от избытка влаги луковицы хуже вызревают, а потом плохо хранятся зимой. Больше всего воды требуется растениям, когда луковицы наливаются, — норма в это время составляет 30-35 л на 1 кв.м. Весной, пока формируется корневая система и отрастает листва, используют не более 30 л на 1 кв.м.
Как поливать кабачки и тыкву
Этим культурам вода нужна не слишком часто, но помногу:
кабачки — раз в месяц по 20 л на 1 растение;
тыква — до окучивания 1 раз в объеме 7-8 л на растение; затем около месяца не поливают, после чего каждые 10 дней выливают по 10 л под каждый куст, прекратив поливы полностью за месяц до уборки урожая.
Поливать следует только под корень; лить воду очень аккуратно, чтобы не оголить корневую систему. Выбирайте для «водных процедур» утренние или вечерние часы: днем слишком высока вероятность ожогов.
Нужен ли полив картофелю
Скажу честно: никогда не поливала картофель, вплоть до нынешней весны. Читала, конечно, что ему полив тоже необходим, но у меня он отлично рос и без этого. А тут побоялась, что в сухой горячей земле клубни просто испекутся вместо того, чтобы прорастать. А вообще-то, поливать картофель рекомендуют раз в неделю, по 20-30 л воды на 1 кв.м посадок. Если после полива почву слегка подсушить, разрыхлить и замульчировать перегноем или торфом, то можно обойтись и разом в месяц.
Школа выживания - Сегодня, 19:27 1262
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