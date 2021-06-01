Какая погода будет в Луганске на Троицу



«С 21:00 17 июня до 21:00 18 июня на территории ЛНР ожидается переменная облачность, ночью и утром местами кратковременный дождь и туман, днем без существенных осадков, местами гроза, ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 22-27 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 15-17 градусов, днем — 23-25 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 14-16 градусов выше нуля ночью и 22-24 градуса тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 13 до 15 градусов тепла ночью и от 23 до 25 градусов выше нуля днем.

По предварительному прогнозу, в выходные дни, 19-20 июня, ожидается солнечная и теплая погода. Погода в Луганске - Сегодня, 21:05 31 Температура воздуха в регионе 18 июня будет колебаться от 13 градусов выше нуля ночью до 27 градусов тепла днем, утром местами пройдет кратковременный дождь. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).«С 21:00 17 июня до 21:00 18 июня на территории ЛНР ожидается переменная облачность, ночью и утром местами кратковременный дождь и туман, днем без существенных осадков, местами гроза, ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 22-27 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 15-17 градусов, днем — 23-25 градусов тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 14-16 градусов выше нуля ночью и 22-24 градуса тепла днем.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 13 до 15 градусов тепла ночью и от 23 до 25 градусов выше нуля днем.Погода в Луганске - Сегодня, 21:05 31

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