Лавров в разговоре с Раабом призвал Лондон отказаться от необоснованных обвинений в адрес Москвы

Лондону необходимо отказаться от необоснованных обвинений в адрес России, заявил в ходе беседы с министром иностранных дел Британии Домиником Раабом глава российского МИД Сергей Лавров.В ходе телефонного разговора, состоявшегося в четверг по инициативе британской стороны, Лавров констатировал неудовлетворительное состояние двусторонних отношений, он подчеркнул, что ответственность за это лежит на Лондоне, сообщается на сайте МИД.Также Лавров подчеркнул важность отказа британских официальных лиц от необоснованных и не подкрепленных фактами обвинений и провокационной риторики в адрес России.«Заострена проблема неконструктивных действий Лондона, в результате которых серьезно затруднена деятельность дипломатических учреждений России в Великобритании, что, разумеется, вызвало зеркальные меры Москвы. Лавров призвал разгрести эти завалы на взаимной основе», – говорится в сообщении.Стороны обменялись мнениями о ситуации в Белоруссии, на Украине и по теме Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.В ходе обсуждения белорусской повестки Лавров указал на «непреложность отказа от внешнего вмешательства во внутренние дела этой страны, а также использования в отношениях с Минском языка санкций и угроз».Также Лавров указал на ситуацию с подчинением Западом себе Технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая произошла на фоне раскручиваемой темы о неких нарушениях Москвой Конвенции о запрещении химического оружия.Главы МИД обменялись мнениями по взаимодействию в борьбе с коронавирусом и глобальным изменением климата.«Лавров призвал британскую сторону к ответственному сотрудничеству на основе взаимного учета интересов, а также конкретным действиям для формирования в российско-британском взаимодействии позитивной повестки. Условлено торжественно отметить 80-летний юбилей прибытия в СССР первого Северного конвоя из Великобритании», – заключили в МИД.Ранее Рааб заявлял, что у Лондона нет доказательств какой-либо причастности России к посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске.