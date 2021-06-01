Курс валют в Луганске на 18 июня. После встречи Путина и Байдена курс рубля в РФ вырос, а в Луганске упал
Госбанк информирует о том, что с 18 июня 2021 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
72,5048 рубля
1 ЕВРО
86,7012 рубля
10 украинских гривен
26,6856 рубля
В четверг 17 июня, курс основных валют был следующий:
1 доллар США
72,0323 рубля
1 ЕВРО
87,3536 рубля
10 украинских гривен
26,6764 рубля
Экономика - Сегодня, 21:21 217
1 доллар США
72,5048 рубля
1 ЕВРО
86,7012 рубля
10 украинских гривен
26,6856 рубля
В четверг 17 июня, курс основных валют был следующий:
1 доллар США
72,0323 рубля
1 ЕВРО
87,3536 рубля
10 украинских гривен
26,6764 рубля
Экономика - Сегодня, 21:21 217
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