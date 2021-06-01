Курс валют в Луганске на 18 июня. После встречи Путина и Байдена курс рубля в РФ вырос, а в Луганске упал



1 доллар США

72,5048 рубля

1 ЕВРО

86,7012 рубля

10 украинских гривен

26,6856 рубля

В четверг 17 июня, курс основных валют был следующий:

1 доллар США

72,0323 рубля

1 ЕВРО

87,3536 рубля

10 украинских гривен

26,6764 рубля

Экономика - Сегодня, 21:21 217 Госбанк информирует о том, что с 18 июня 2021 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:1 доллар США72,5048 рубля1 ЕВРО86,7012 рубля10 украинских гривен26,6856 рубляВ четверг 17 июня, курс основных валют был следующий:1 доллар США72,0323 рубля1 ЕВРО87,3536 рубля10 украинских гривен26,6764 рубляЭкономика - Сегодня, 21:21 217

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