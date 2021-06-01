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Сотрудники Росгвардии предотвратили ограбление табачной лавки

Sergey Сегодня, 22:150Новости
Сотрудники Росгвардии предотвратили ограбление табачной лавки

На пульт централизованного наблюдения управления вневедомственной охраны Росгвардии по городу Севастополю поступил сигнал о срабатывании сигнализации в одном из торговых павильонов, расположенных в Гагаринском районе города. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и обнаружили разбитую дверь.

«Наряд заблокировал вход и обследовал помещение, в котором обнаружил неизвестного мужчину. Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения попытался скрыться, однако его задержали. Сотрудники Росгвардии передали подозреваемого коллегам из полиции, которые нашли у него более 17 тысяч рублей, похищенных из кассы магазина. Установлено, что мужчина ранее был судим за убийство», вЂ’ говорится в сообщении пресс-службы Управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

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