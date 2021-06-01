Луганчане предлагают Манолису Пилавову проехаться на маршрутке по улице Артема
«Объехать дорогу»: улица Артема как она есть. Такой материал опубликовала газета «Жизнь Луганска».
— Вот можешь написать все как есть?!
Обычно с таких фраз и начинаются все резонансные журналистские публикации. Моя знакомая Елена смотрит на меня с вызовом, изучая мою реакцию на вопрос.
Отмечу, что Елена — заядлый автомобилист и живет в Каменнобродском районе. Вот она и рассказывает о наболевшем:
«На улице Артема дороги нет вообще. А когда начали снимать рельсы в октябре прошлого года, состояние дорог ухудшилось в 10 раз. Ямы раньше были, но их можно было объехать по рельсам. А теперь там «кратеры» по колено глубиной. Обращались в инстанции неоднократно. На это обратили внимание, да, пообещали произвести капитальный ремонт, сняли рельсы, в начале мая начали снимать бордюры от «Белой будки», дошли до 28-й школы... И все! Теперь, когда льет дождь, заливает водой ров от бордюр, и в него попадают машины. А мы пытаемся ОБЪЕХАТЬ ДОРОГУ! Нам говорят, что пока нет средств, потому что плохо посчитана смета и ремонт приостановлен. У нас машины падают набок в эти канавы. Кроме того, автобусы имеют газовое оборудование. Попадают в ямы и бьются баллонами. А на площади Ленина находятся детсад, школа, детская и взрослая больницы, лаборатория».
Хм... как-то мне всегда представлялось, что дорога нужна, чтобы объезжать бездорожье, а вот объезжать саму дорогу?.. Стало ясно: надо, как говорится, «идти в народ». Вместе с нашим редакционным фотографом отправляемся побеседовать с перевозчиками. На вопрос о состоянии дорожного покрытия по улице Артема мастера руля эмоций не сдерживают:
«Ремонт не ведется, проезд безобразный! Люди все в шоке. А еще это опасно: вдруг машина на этих буграх перевернется?» — возмущается водитель маршрутки Сергей.
Их понять можно. Вот что рассказывает водитель Дмитрий:
«Один там из-за ям на углу Артема за три дня три рессоры потерял. А рессора стоит две с чем-то тысячи. А людей возить надо, и мы опять «убиваем» машины. А куда расходятся те деньги, которые выделяются на ремонт? Два месяца дорога закрытой была! Что они сделали? Так все и осталось! Объездной путь не предлагают. Маршрут «Б» ездил до «Белой будки» и назад, «А» — до площади. На «А» вообще никто не садится, даже «по седлу» не возим, в минусе. И план сдать надо, и газ купить. Поэтому машины стоят неделями, ездить не выгодно. Но сейчас будут закрывать, я так понимаю, снова: опять пригнали вагончик строителей... Рельсы «сдернули» быстро, ни дождь, ни снег им не мешал!.. А вот сделать дорогу не могут, и все. Хоть бы засыпали и ровняли каждую неделю, ну, пусть была бы она грунтовая, ну и что? Зато без ям мы бы ездили себе спокойно. А так и машины «убиваются» и люди жалуются. Ты их везешь, а они в салоне со стороны в сторону шатаются. Кто-то зубы себе поломает об рычаг, а кто виноват будет? Я. Надо какую-то управу на них искать», — кипит траспортник.
Коллегу поддерживает водитель Александр:
«Сейчас работают грейдером, начали засыпать дорогу. По крайней мере от «Родины» до площади. Говорят, на днях у какой-то машины на баллоне оторвало вентиль и начало «травить» газ. Пассажиры все вышли. Рамы лопаются, машины рвутся. Мою машину уже раза три варили. Сейчас вот крыша отошла. За детей в салоне боишься».
Разговор переходит в русло экономики городского транспорта. Рассказывает владелец маршруток, пожелавший остаться неизвестным:
«Когда делали дорогу, мне проще было, чтобы машина стояла, потому что она «уходила в минус». Я платил налоги, а плана нет — дорога перекрыта. Возили воздух. А отремонтировать ходовую — 4,5 тысячи. Сколько надо работать, чтобы отремонтироваться? Вот сегодня уже 10-е число, а я не могу заплатить налоги — у меня нет денег с машин. Я уже задался вопросом, а не уйти ли из этого бизнеса?» — сетует извозчик.
Эмоции кипят, но есть и предложения:
«И тут еще и вопрос оплаты предприятию: когда машина не работает — вынь да положь! А заработанные деньги идут все на машину. А из-за дорог уже не листами отделываемся, а порванными рамами. Кузова просто рвутся на изгибах. Как-то надо поднимать в нашей молодой Республике эти вопросы. Относиться мягче, с понятием. Раньше СТО работали круглосуточно, можно было заблаговременно ремонтироваться ночью, а сейчас приходится съезжать с маршрута. А люди стоят и ждут... Хотите на экскурсию со мной? Кружочек сделаем, почувствуете на себе», — предлагает водитель Владимир.
А что? И поедем. А как лучше понять проблему, если не прочувствовать на себе? Забираемся в кабину маршрутки.
Владимир рассказывает:
«Я считаю, что прежде всего надо узнавать у «низов», в чем проблема кроется. Она не в яблочках, эта проблема, а в корне. Перед зимой сняли рельсы и понятно, как пройдет зима со слабым асфальтом. Надо же как-то смотреть в будущее, к проблеме относиться фундаментально. В свое время Маргарет Тэтчер сказала: «Мы не такие богатые, чтобы покупать дешевые вещи». В нашем случае надо сказать: «Мы не такие богатые, чтобы разгильдяйски относиться к такой-то проблеме». Дороги нужно ремонтировать добросовестно и фундаментально, чтобы был запас долговечности. Лучше вложиться один раз, но сделать на совесть... Да, мы оказались в сложной ситуации, хотя Россия нам помогает, но никто не приедет наводить порядок за нас. Только мы сами должны навести у себя порядок, это же наш город!» — делится мыслями водитель.
А мы уже добрались до «Белой будки» на Артема. Стоят на некотором отрезке бордюры в канавах. Кое-где выровняли по линии, но не закрепили. А сама дорога... Появилось стойкое ощущение того, что едешь верхом на слоне по Индии, когда эту несчастную будку телепает во все стороны.
Делюсь этими впечатлениями с водителем, а он усмехается:
«Это что! Видишь? Пломба на днях вылетела!» — показывает зуб Владимир.
Полный «ноу коммент».
На улице работал грейдер. Рабочие прокомментировать ситуацию отказались.
Мы с фотографом на кинотеатре «Родина».
Бабуся ждет автобус:
«Дорога очень плохая, но вот за что еще переживаем: мы уже негожие, а автобусы сюда не ходили, и опять, если что — закроют. А у нас тут и рыночек, и больница, и аптека», — делится опасениями Лидия Федоровна.
«Не доделали, забросили. Бардак! Не знаю, может, у них средств нет...» — подключается к разговору еще одна бабушка.
Молодежь солидарна со стариками:
«Ровняют грейдером, и все. У меня здесь в Камброде много коллег по работе. Мы уже на велосипеды пересели, мотоциклы», — рассказывает житель ул. Артема Илья Семенченко.
Возвращаясь из Камброда в редакцию, мы попали под ливень. Сразу подумалось о грейдере: как, должно быть, обидно рабочим, если их труд только полдня продержится?
Глас народа понятен.
А что же говорят официальные лица?
К сожалению, в Администрации города Луганска от комментариев воздержались. А жаль. Хотелось бы для объективности выслушать и другую... «сторону улицы». Впрочем, наши коллеги из ГТРК ЛНР смогли днями ранее получить комментарий заместителя главы Администрации города Луганска ЛНР Андрея Катасанова, который мы и приводим:
«Демонтаж рельс был запланирован еще до военных действий 2014 года, и часть рельс была демонтирована. Было принято решение Главы ЛНР, Правительства, Администрации города о реконструкции данного участка дорог. В 2020 году была принята программа по реализации данного проекта. Была подготовлена проектно-сметная документация, были выделены ассигнования в районе 10 миллионов. Это проект и его экспертиза плюс демонтаж трамвайного полотна. Проект был готов в 2021 году согласно реализации Государственной программы восстановления дорожной инфраструктуры ЛНР. Реконструкция данного участка является сложной. Здесь чистка ливневых канализаций, замена ливне-приводных решеток, ремонт асфальтного покрытия, поэтому при выполнении данных работ, в которые на сегодняшний день вложили около 4 тысяч бордюрного камня, около 2 тыс. камня для тротуара, были выявлены дополнительные работы, которые не внесены в проектно-сметную документацию. Сейчас внесены корректировки. Выиграл у нас «дорожник», подрядная организация, он на этой неделе приступит к выполнению своих работ. Еще затруднено тем, что местность Каменнобродского района рельефная, крутые спуски, подъемы, наносы, вода не дают возможности выполнить ту или иную работу. То есть, «выплыли» именно дополнительные работы, которые внесены в проектно-сметную документацию, и на этой неделе подрядчик планирует приступить к выполнению работ согласно графику, который был установлен, и мы выполним в срок, как и было обещано», — заверил наших коллег представитель Администрации города Луганска.
Мы действительно не станем делать преждевременных выводов в этой ситуации. Во-первых, потому что не оставляем надежды получить комментарии непосредственно от ответственных официальных лиц. А без этого для объективных суждений информации недостаточно. Например, поменялся ли подрядчик? Какие теперь планируются сроки окончания работ? Какой график работ? Как вышло, что проект и смета так разнятся с фактическим состоянием дел? Как и кем контролируются работы? Словом, вопросов много, и в первую очередь у жителей. А значит, мы еще вернемся к этой теме.
Удобный город - Сегодня, 23:00 68
— Вот можешь написать все как есть?!
Обычно с таких фраз и начинаются все резонансные журналистские публикации. Моя знакомая Елена смотрит на меня с вызовом, изучая мою реакцию на вопрос.
Отмечу, что Елена — заядлый автомобилист и живет в Каменнобродском районе. Вот она и рассказывает о наболевшем:
«На улице Артема дороги нет вообще. А когда начали снимать рельсы в октябре прошлого года, состояние дорог ухудшилось в 10 раз. Ямы раньше были, но их можно было объехать по рельсам. А теперь там «кратеры» по колено глубиной. Обращались в инстанции неоднократно. На это обратили внимание, да, пообещали произвести капитальный ремонт, сняли рельсы, в начале мая начали снимать бордюры от «Белой будки», дошли до 28-й школы... И все! Теперь, когда льет дождь, заливает водой ров от бордюр, и в него попадают машины. А мы пытаемся ОБЪЕХАТЬ ДОРОГУ! Нам говорят, что пока нет средств, потому что плохо посчитана смета и ремонт приостановлен. У нас машины падают набок в эти канавы. Кроме того, автобусы имеют газовое оборудование. Попадают в ямы и бьются баллонами. А на площади Ленина находятся детсад, школа, детская и взрослая больницы, лаборатория».
Хм... как-то мне всегда представлялось, что дорога нужна, чтобы объезжать бездорожье, а вот объезжать саму дорогу?.. Стало ясно: надо, как говорится, «идти в народ». Вместе с нашим редакционным фотографом отправляемся побеседовать с перевозчиками. На вопрос о состоянии дорожного покрытия по улице Артема мастера руля эмоций не сдерживают:
«Ремонт не ведется, проезд безобразный! Люди все в шоке. А еще это опасно: вдруг машина на этих буграх перевернется?» — возмущается водитель маршрутки Сергей.
Их понять можно. Вот что рассказывает водитель Дмитрий:
«Один там из-за ям на углу Артема за три дня три рессоры потерял. А рессора стоит две с чем-то тысячи. А людей возить надо, и мы опять «убиваем» машины. А куда расходятся те деньги, которые выделяются на ремонт? Два месяца дорога закрытой была! Что они сделали? Так все и осталось! Объездной путь не предлагают. Маршрут «Б» ездил до «Белой будки» и назад, «А» — до площади. На «А» вообще никто не садится, даже «по седлу» не возим, в минусе. И план сдать надо, и газ купить. Поэтому машины стоят неделями, ездить не выгодно. Но сейчас будут закрывать, я так понимаю, снова: опять пригнали вагончик строителей... Рельсы «сдернули» быстро, ни дождь, ни снег им не мешал!.. А вот сделать дорогу не могут, и все. Хоть бы засыпали и ровняли каждую неделю, ну, пусть была бы она грунтовая, ну и что? Зато без ям мы бы ездили себе спокойно. А так и машины «убиваются» и люди жалуются. Ты их везешь, а они в салоне со стороны в сторону шатаются. Кто-то зубы себе поломает об рычаг, а кто виноват будет? Я. Надо какую-то управу на них искать», — кипит траспортник.
Коллегу поддерживает водитель Александр:
«Сейчас работают грейдером, начали засыпать дорогу. По крайней мере от «Родины» до площади. Говорят, на днях у какой-то машины на баллоне оторвало вентиль и начало «травить» газ. Пассажиры все вышли. Рамы лопаются, машины рвутся. Мою машину уже раза три варили. Сейчас вот крыша отошла. За детей в салоне боишься».
Разговор переходит в русло экономики городского транспорта. Рассказывает владелец маршруток, пожелавший остаться неизвестным:
«Когда делали дорогу, мне проще было, чтобы машина стояла, потому что она «уходила в минус». Я платил налоги, а плана нет — дорога перекрыта. Возили воздух. А отремонтировать ходовую — 4,5 тысячи. Сколько надо работать, чтобы отремонтироваться? Вот сегодня уже 10-е число, а я не могу заплатить налоги — у меня нет денег с машин. Я уже задался вопросом, а не уйти ли из этого бизнеса?» — сетует извозчик.
Эмоции кипят, но есть и предложения:
«И тут еще и вопрос оплаты предприятию: когда машина не работает — вынь да положь! А заработанные деньги идут все на машину. А из-за дорог уже не листами отделываемся, а порванными рамами. Кузова просто рвутся на изгибах. Как-то надо поднимать в нашей молодой Республике эти вопросы. Относиться мягче, с понятием. Раньше СТО работали круглосуточно, можно было заблаговременно ремонтироваться ночью, а сейчас приходится съезжать с маршрута. А люди стоят и ждут... Хотите на экскурсию со мной? Кружочек сделаем, почувствуете на себе», — предлагает водитель Владимир.
А что? И поедем. А как лучше понять проблему, если не прочувствовать на себе? Забираемся в кабину маршрутки.
Владимир рассказывает:
«Я считаю, что прежде всего надо узнавать у «низов», в чем проблема кроется. Она не в яблочках, эта проблема, а в корне. Перед зимой сняли рельсы и понятно, как пройдет зима со слабым асфальтом. Надо же как-то смотреть в будущее, к проблеме относиться фундаментально. В свое время Маргарет Тэтчер сказала: «Мы не такие богатые, чтобы покупать дешевые вещи». В нашем случае надо сказать: «Мы не такие богатые, чтобы разгильдяйски относиться к такой-то проблеме». Дороги нужно ремонтировать добросовестно и фундаментально, чтобы был запас долговечности. Лучше вложиться один раз, но сделать на совесть... Да, мы оказались в сложной ситуации, хотя Россия нам помогает, но никто не приедет наводить порядок за нас. Только мы сами должны навести у себя порядок, это же наш город!» — делится мыслями водитель.
А мы уже добрались до «Белой будки» на Артема. Стоят на некотором отрезке бордюры в канавах. Кое-где выровняли по линии, но не закрепили. А сама дорога... Появилось стойкое ощущение того, что едешь верхом на слоне по Индии, когда эту несчастную будку телепает во все стороны.
Делюсь этими впечатлениями с водителем, а он усмехается:
«Это что! Видишь? Пломба на днях вылетела!» — показывает зуб Владимир.
Полный «ноу коммент».
На улице работал грейдер. Рабочие прокомментировать ситуацию отказались.
Мы с фотографом на кинотеатре «Родина».
Бабуся ждет автобус:
«Дорога очень плохая, но вот за что еще переживаем: мы уже негожие, а автобусы сюда не ходили, и опять, если что — закроют. А у нас тут и рыночек, и больница, и аптека», — делится опасениями Лидия Федоровна.
«Не доделали, забросили. Бардак! Не знаю, может, у них средств нет...» — подключается к разговору еще одна бабушка.
Молодежь солидарна со стариками:
«Ровняют грейдером, и все. У меня здесь в Камброде много коллег по работе. Мы уже на велосипеды пересели, мотоциклы», — рассказывает житель ул. Артема Илья Семенченко.
Возвращаясь из Камброда в редакцию, мы попали под ливень. Сразу подумалось о грейдере: как, должно быть, обидно рабочим, если их труд только полдня продержится?
Глас народа понятен.
А что же говорят официальные лица?
К сожалению, в Администрации города Луганска от комментариев воздержались. А жаль. Хотелось бы для объективности выслушать и другую... «сторону улицы». Впрочем, наши коллеги из ГТРК ЛНР смогли днями ранее получить комментарий заместителя главы Администрации города Луганска ЛНР Андрея Катасанова, который мы и приводим:
«Демонтаж рельс был запланирован еще до военных действий 2014 года, и часть рельс была демонтирована. Было принято решение Главы ЛНР, Правительства, Администрации города о реконструкции данного участка дорог. В 2020 году была принята программа по реализации данного проекта. Была подготовлена проектно-сметная документация, были выделены ассигнования в районе 10 миллионов. Это проект и его экспертиза плюс демонтаж трамвайного полотна. Проект был готов в 2021 году согласно реализации Государственной программы восстановления дорожной инфраструктуры ЛНР. Реконструкция данного участка является сложной. Здесь чистка ливневых канализаций, замена ливне-приводных решеток, ремонт асфальтного покрытия, поэтому при выполнении данных работ, в которые на сегодняшний день вложили около 4 тысяч бордюрного камня, около 2 тыс. камня для тротуара, были выявлены дополнительные работы, которые не внесены в проектно-сметную документацию. Сейчас внесены корректировки. Выиграл у нас «дорожник», подрядная организация, он на этой неделе приступит к выполнению своих работ. Еще затруднено тем, что местность Каменнобродского района рельефная, крутые спуски, подъемы, наносы, вода не дают возможности выполнить ту или иную работу. То есть, «выплыли» именно дополнительные работы, которые внесены в проектно-сметную документацию, и на этой неделе подрядчик планирует приступить к выполнению работ согласно графику, который был установлен, и мы выполним в срок, как и было обещано», — заверил наших коллег представитель Администрации города Луганска.
Мы действительно не станем делать преждевременных выводов в этой ситуации. Во-первых, потому что не оставляем надежды получить комментарии непосредственно от ответственных официальных лиц. А без этого для объективных суждений информации недостаточно. Например, поменялся ли подрядчик? Какие теперь планируются сроки окончания работ? Какой график работ? Как вышло, что проект и смета так разнятся с фактическим состоянием дел? Как и кем контролируются работы? Словом, вопросов много, и в первую очередь у жителей. А значит, мы еще вернемся к этой теме.
Удобный город - Сегодня, 23:00 68
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