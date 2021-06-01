Женевское конспирологическое

Сразу зададимся исходняками. Это то, что имеет место в Реале. И попробуем, взирая на факты , прикинуть, почему они имели таки место. И помнить, что каждому из имевших место отдельных фактов несложно найти вполне правдоподобное объяснение. Но если положить их на исходняки и принять некую Допустимость - Концепцию , то можно увидеть события в несколько неожиданном свете. Вполне правдоподобном и мрачном...Не нравится - придумайте другую Концепцию. Более радостно- оптимистичную. И попробуйте наложить факты на неё...Итак, исходные положения.1. Элиты Запада явно деградируют в последние десятилетия. Внешне выглядит, как тотальное оглупление. Еще поколение-два назад невозможно было представить эти совершенно идиотские акции - скрипали-навальнеры-новички- бошировы с петровыми. Они были разумными людьми.2. Сегодня их инфантильные ЛПР, отчетливо видя в туннеле наезжающую Катастрофу-Системный Кризис, ищут причины и способы избежать лобового контакта с ним. В силу тотальной инфантильности они , вполне по- детски, назначают виновным в своих бедах страшного до невозможности Путина. Они, вполне по-детски, убеждают себя, что завалив ужасного Путина, они решат все проблемы.Россия упадет на колени и Мир возвратится в исходное состояние Невыразимого Счастья под американским управлением.3. Поразительно, но разогнав волну в своих СМИ в этом направлении, они сами поверили в реальность этого мифа... Звучит дико для разумного человека, но они в это верят. Иначе не тратили бы дикие деньги, навально- протасевичей с тихановскими , все эти демонические пляски и аналитические потуги - размышлизмы на тему -" а когда уйдет Путин, тогда все автоматически наладится."4. Эти инфантилы заселили их разведслужбы, которые по определению должны сохранять здравый смысл до последней возможности. Они тоже деградировали. Достаточно вспомнить их лихую операцию по замене власти в Венесуэле. Убиение Боруха Березовского, скрипалей, кота скрипалей, трусы Навального, 15 ГРУ-шников в Альпах. И Боширова с Петровым. Психологические диверсии должны быть не на уровне детского садика...5. Устранить Путина любой ценой. Крайне желательно, формально оставшись в стороне. Разве это не является заветной мечтой всего Западного инфантильного кубла? И ЛПР-политиканов и всего их развед-сообщества. Они перебили всех неугодных им президентов Латинской Америки, которые как-то внезапно вымерли от рака. Они грохнули Сулеймани... Они планировали убиение нашего Рыгорыча вместе с Колей. Никогда им этого не прощу...Конечно, дюже боязно устранять Путина внаглую, демонстративно. Но если "случайно", то почему бы и нет...Теперь посмотрим на всякие разрозненные факты и зададим себе вопросы.Зачем Сонному Джо надо было встречаться с Путиным лично? Ветхий Дедун все, что он намерен был сказать Путину изложил ( по бумажке) заранее.Можно было прислать эту бумажку дип.почтой в Москву и не рисковать старыми костями, поднимаясь- опускаясь по трапу самолета.Убиться на трапе для Сонного Джо -как два пальца об асфальт...Значит, была крайняя нужда выманить чудовищного Путина из его логова в Москве.Пришлось поставить ловушку для Ужаса Вселенной Путина. Он не мог отказаться от личной встречи с Грозным Джо в Женеве.Это означало бы что он МОРГНУЛ перед Лидером Запада Снулым Джо.Шах и Мат тебе , жалкий мелкий Путин. ХА-ХА -ХА три раза.Далее - разнообразие вариантов. От осатаневшего условного Яроша с ПЗРК в верхних лапах на берегу Женевского озера, до Блинкинда с тонким слоем рицина на правой лапе. Блинкину или даже Дедушке Джо об этом знать не обязательно. Рискнуть жизнью для спасения Запада от Исчадия Ада- их долг. Издохнут - других найдут. Такого добра... Извините за солдатскую прямоту. Политесам не обучены.Конечно, охрана Путина все предусматривает. Но все же...... В таких делах главное - сломать шаблоны. Спутать карты. Перевернуть шахматную доску. Дать ею по шарам противнику. Втереть ему в морду горсть шахматных фигур. Можно пнуть в промежность... Несколько раз.Потом, конечно, извиниться. Типа, бес попутал... Показалось. А кровь утрем белоснежным платком. Чай не звери какие... Гуманность прежде всего.Все это, разумеется , образно.Партнерские спецслужбы оценят красоту игры. Даже восхитятся. Это чисто профессиональное восхищение. Да.Теперь всмотримся в цепь событий и отдельные факты.Почему-то из России прилетели два аэроплана.В одном из них восседал нач. Генштаба РФ. С чемоданчиком, похожим на ядерный...В другом - Ужас Вселенной Путин. Тоже с чемоданчиком...... Линии связи с Лэнгли мгновенно раскалились добела. Закипели чьи-то мозги под форменным кепи.Самолет Герасимова заставили кружить над аэропортом полтора часа, пока уносили в медпункт готовеньких , потерявших сознание в Лэнгли.И проводили спец. совещание.Похоже, приняли решение вышибить мозги условному "Ярошу" с его ПЗРК. На всякий случай. И вышибли.Чтобы сдуру не пальнул по самолету Путина.Потому что всякий, кто видел угрюмый лик генерала Герасимова, ни разу не сомневается - этот нажмет красную кнопку не задумываясь.И весь план полетит в тартарары. Вместе с "цивилизованным " Миром... А так господа не договаривались.Вот так переворачивают шахматную доску...- Путин отказался встречаться с президентом Швейцарии. Правильно. Морда подозрительная и глаза бегают. Нефиг эту морду баловать... (На самом деле встречался, автор ошибся - С.В.)- Путин немедленно после рандеву с Сонным Джо покинул Женеву. Пока утомленный умственными усилиями Джо не отрубился на ходу.- На краткой пресс-конференции сказал всякие дежурные радостные слова и выразил надежду, что Джо окажется относительно вменяемым в будущем.Хотя не факт. Это сквозило между строк...- Потраченное время и авиатопливо, конечно жалко, но рыболовный сезон в тувинской тайге только начался...источник