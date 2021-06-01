Цирк В«незалежностиВ»

В определенный период своей жизни я любил изредка смотреть трансляции с заседаний Верховной Рады Украины. Занимательное видео. Какие-то люди, дорвавшись до трибуны, начинают нести абсолютный бред, порою даже нечленораздельный, а затем в некий момент все начинают драться. Драться несуразно, по-детски, тягая друг друга за одежду, кусаясь и вырывая волосы.Затем Украина взяла путь в Евросоюз, коалицию цивилизованных демократических государств, и регулярные кулачные бои в главном законодательном органе страны сами собой сошли на нет. В общем, трансляции из Верховной Рады стало смотреть не интересно. Тот же бред с трибуны, но уже никакой изюминки.И вот, сегодня случилось нечто из ряда вон выходящее, то, что, возможно, заставит меня пересмотреть свое отношение к просмотру хронологии работы данного публичного органа. В Верховной Раде Украины произошла драка! Первая за текущий созыв, но все же!Нардепы массово сцепились из-за того, что глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев сказал, что восставший народ расстреляет «Оппозиционную платформу - За жизнь».«Здесь нас спросили, когда закончится эпоха бедности? Тогда, когда закончится эпоха лжи. А закончится она, когда восставший народ вытянет эту фракцию, совокупное состояние которой сопоставимо с годовым бюджетом Украины, и расстреляет. К сожалению, мы демократическая страна и мы должны идти медленно и уничтожать вас политически», - заявил с трибуны глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.После этих слов депутаты начали стекаться к трибуне, и один из них, Илья Кива, навязчиво пытался дать Потураеву по лицу, чего тот всячески избегал. Потом число участников потасовки начало неизбежно расти, но большая часть нардепов все же пыталась оттащить Киву, решившего во что бы то ни стало сойтись в кулачной схватке с Потураевым. Отличился лишь Николай Тищенко, который хоть и не дрался, но все же успел укусить Киву за рубашку.Смешно? Как бы да. Несколько сотен ответственных граждан, которым другие, возможно, менее ответственные граждане, делегировали свои полномочия по управлению государством, ведут себя как неразумные дети, пытаясь решить политические противоречия отнюдь не дипломатическим путем.Но, с другой стороны, повод-то довольно веский и весьма некрасивый. В принципе, сегодня Никита Потураев в своей короткой речи охарактеризовал те методы политической борьбы, которые конституционное большинство считает единственно верными. Расстрелять. Расстрелять не за то, что успешные и состоявшиеся, о чем говорит заявленный слугой народа уровень благосостояния критикуемых коллег, а исключительно за политические убеждения. Расстрелять потому, что уровень поддержки нардепов от ОПЗЖ населением не позволяет выдавить их из Верховной Рады, лишив заветных мандатов путем полного разгрома на выборах.Странно только одно. Почему народ, который вдруг решит восстать, начнет расстреливать именно оппозиционных депутатов, хотя, по логике предсказываемых Потураевым событий, все должно быть с точностью до наоборот? Обычно народ восстает именно против действующей власти, и именно ее представители оказываются в своеобразной группе риска. Инцидентов, в ходе которых население восставало именно против находящейся в меньшинстве оппозиции, в современной истории буквально единицы. И, скорее всего, в случае каких-то массовых волнений бояться за свою жизнь нужно будет именно Потураеву и его коллегам по фракции, которые последние несколько лет упорно тянут страну в пропасть.Сама по себе пока еще недолгая история существования политической партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» говорит о том, что единственными ее оппонентами являются именно сторонники партии власти, в то время как народ Украины относится к оппозиционерам весьма лояльно. Петр Порошенко, которого многие называли «кровавым», в период своего президентства активно конфликтовал с представителями ОПЗЖ, но до открытых репрессий не опускался. А вот Владимир Зеленский, которого все ошибочно считали «веселым», обрушил на головы своих оппонентов всю мощь административного ресурса, показав всему цивилизованному обществу, что ничто человеческое ему не чуждо. А что касается населения, то определенный его процент, процент довольно существенный, практически на каждых выборах отдает за кандидатов от ОПЗЖ свои голоса, упрямо не принимая в расчет «очень важную информацию» о том, что Медведчук и его сторонники являются врагами Украины и агентами Кремля.Что касается партии «Слуга народа», к которой в настоящее время имеет отношение упомянутый выше господин Потураев, то данная политическая сила намного чаще попадает в поле критики, как по причине провальности своих реформ и начинаний, так и по причине переполненности политическими проститутками, которые ранее уже были причастны к различным политическим силам, и откровенными дилетантами. К слову, биография того же Потураева является ярким тому примером. В частности, во время сегодняшней потасовки другой депутат от ОПЗЖ, Нестор Шуфрич, напомнил Потураеву о том, что они в свое время познакомились в предвыборном штабе кандидата в президенты Виктора Януковича, и новоиспеченному слуге народа нечего было на это ответить.Алексей Зотье